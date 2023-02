Nissan chce mít polovodičové baterie v autech během pěti let

Vývoj baterií zatím nejde tak rychle, jak by výrobci automobilů chtěli. Příliš s nedaří snižovat výrobní náklady a ani jejich hmotnost.

Hodně by v tomto směru měl znamenat nástup polovodičových baterií. Například Nissan, podle vyjádření evropského viceprezidenta této značky pro vývoj a výzkum Davida Moose pro britský magazín Autocar, již v tomto směru učinil významné pokroky. Nyní je podle něho tato japonská automobilka na dobré cestě k tomu, aby pilotní baterie vznikly již v roce 2025 a do sériových elektrických aut by se měly začít montovat do roku 2028.

Polovodičové baterie mají oproti současně používaným typů několik zásadních výhod. Bude je možné konstantně nabíjet výkonem kolem 400 kW bez ohledu na úroveň nabití a teplotu. Doba potřebná k rychlému dobíjení se tedy zkrátí zhruba na třetinu.

Rovněž baterie se stejnou kapacitou jako dosud zabere ve voze díky vyšší energetické hustotě jen poloviční prostor. A konečně – jejich cena bude v porovnání s těmi současnými jen poloviční. Konkrétně by v roce 2028 měla činit jen 75 amerických dolarů ( cca 1670 Kč) za jednu kilowatthodinu instalované kapacity. Brzy poté ještě o dalších deset dolarů méně.

Kromě toho Nissan ve spolupráci s vědci pokračují ve vývoji současné technologie lithium-iontových baterií, Brzy by měla být připravena nová generace a v roce 2028 další, která se již obejde bez kobaltu. I to zásadně sníží cenu baterií.

Autonaelektřinu.cz