Nissan bude vyrábět v Anglii další elektromobil

Automobilka Nissan oznámila, že ve svém závodě v anglickém Sunderlandu hodlá začít vyrábět menší elektrický crossover. Ten by doplnil její současné elektromobily Leaf a Ariya. Nissan již poskytl první obrázek chystaného automobilu.

Na tento vůz by měla být vyčleněna roční výrobní kapacita 100 000 kusů. Záměr produkce takového modelu je součástí oznámené investice ve výši jedné miliardy liber (téměř třicet miliard korun).

Vozidlo bude zkonstruováno na základně platformy využívané také pro jiné elektromobily aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Další technické parametry zatím automobilka neodtajnila.

Součástí investice je také výstavba továrna na baterie, kterou bude provozovat partnerská společnost Nissan Envision. Její počáteční kapacita má činit 9 GWh a do roku 2030 by měla vzrůst na 35 GWh. To už by postačovalo pro roční výrobu 350 000 bateriových elektromobilů, z nichž každý by mohl být vybavet vysokonapěťovou baterií s kapacitou 100 kWh.

V současnosti Nissan v Sunderlandu produkuje konvenční vozy Juke a Qashqai a rovněž elektrický Leaf. Očekává se, že postupně bude podíl aut se spalovacími motory na výrobních linkách klesat a naopak vzroste počet vyráběných elektormobilů.

Současně se tak Nissan s předstihem připravuje na splněníé požadavků britské vlády. Ta nedávno oznámila zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem ve Velké Británii po roce 2030.

Autonaelektřinu.cz