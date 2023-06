Nikdo by neměl volit mezi bojem s chudobou a ochranou klimatu, řekl Macron

Paříž - Žádný stát by neměl být nucen volit mezi bojem proti chudobě a ochranou klimatu. Francouzský prezident Emmanuel Macron to dnes řekl na úvod summitu pro Nový globální finanční pakt v Paříži. Finanční systém je potřeba přizpůsobit novým cílům a do boje proti chudobě i změnám klimatu je potřeba zapojit více soukromých zdrojů financování, dodal Macron citovaný agenturou AFP. Dvoudenního summitu se účastní desítky hlav států a vlád, zejména rozvojových zemí.

"Máme finanční systém, který je plodem konsensu z minulosti, který již není zcela vhodný a který je třeba znovu sladit s našimi cíli," uvedl Macron. Prezident hovořil také o "šoku veřejných financí" nebo o klíčové roli mezinárodních institucí, uvedla agentura Reuters.

Cílem summitu je dohodnout zásady nového finančního partnerství mezi globálním Severem a Jihem, tedy bohatými a chudšími zeměmi. Nový systém by měl pomoci zmírnit dluhové zatížení rozvojových zemí a umožnit více státům přístup k financím potřebným k investicím do udržitelného rozvoje, k lepší ochraně přírody či ke snižování uhlíkových emisí.

Navzdory Macronově snaze prezentovat pařížskou akci jako klíčovou se jí z významných západních státníků účastní jen německý kancléř Olaf Scholz, poznamenává server Politico. Z členských zemí Evropské unie potvrdili účast už jen představitelé Bulharska a Slovenska. Naopak z Asie, Afriky a Latinské Ameriky se čeká mnoho představitelů. Do Paříže má dorazit například čínský premiér Li Čchiang či kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Jednání se zúčastní také generální tajemník OSN António Guterres.