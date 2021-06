Nigerijský fotbalista Ekpai po konci angažmá v Plzni zamířil do Slavie

Praha - Nigerijský ofenzivní záložník Ubong Ekpai se stal třetí letní posilou slávistických fotbalistů. Ligový mistr získal pětadvacetiletého křídelníka jako volného hráče po vypršení angažmá v Plzni a podepsal s ním tříletou smlouvu. Pražané o tom informovali na svém webu.

Ekpai se zná se slávistickým trenérem Jindřichem Trpišovským, který ho vedl v sezoně 2016/17 v Liberci. Nigerijský záložník pak zamířil do Zlína, kde v dalším ligovém ročníku sedmkrát skóroval. Poté si ho vyhlédla Plzeň, kde se ale neprosadil. Od předloňského podzimu hostoval v Českých Budějovicích. V české lize dosud odehrál 71 utkání a vstřelil 12 branek.

"Mým snem je se Slavií obhájit titul, pohár, vyhrát zde všechny trofeje. Těším se na spolupráci s realizačním týmem. Trenér Trpišovský je jako můj otec. Hrál jsem pod ním už v Liberci, zná mě dobře a oba víme, co od toho druhého čekat," uvedl Ekpai. "Věříme, že Ubong vhodně doplní náš kádr a naváže na velmi povedenou spolupráci s našimi trenéry," doplnil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Ekpai si je vědom, že prosadit se do základní sestavy bude v Edenu velmi těžké. "Máme spoustu kvalitních hráčů, ale i já mám spoustu kvalit. Bude to náročné, každý bude muset makat. Hrát budou ti nejlepší, kteří nejvíc pracují, dávají nejvíc gólů. Takový je fotbal ve velkých klubech. Bude to těžké, ale jsem na to připravený," prohlásil Ekpai.

V poslední době ho trápily zdravotní problémy. "Měl jsem problém s meniskem, který se musel řešit operací. Jsem pyšný na doktora Zemana, snažil se, udělal všechno, aby ho zachránil. Chtěl bych poděkovat i panu Šádkovi, šéfovi Plzně, protože za mnou stál v době zranění. Jsem šťastný, že už jsem zdravý, bylo to velmi těžké období," řekl Ekpai.

Ekpai je třetí letní ofenzivní posilou Slavie. Pražané už v minulých dnech angažovali útočníka Ivana Schranze z Jablonce a dalšího křídelníka Srdjana Plavšiče, který neprodloužil smlouvu ve Spartě.

Slavisté jako poslední z ligových týmů zahajují letní přípravu. Hráči dnes absolvovali testy na koronavirus a ve čtvrtek zamíří na kemp do rakouského Aigenu. Mužstvo nebude kompletní, scházet budou reprezentanti, kteří startují na mistrovství Evropy.