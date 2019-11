Nigel Farage do voleb vyšle 600 uchazečů, sám kandidovat nebude

Londýn - Protiunijní Strana pro brexit do prosincových předčasných parlamentních voleb v Británii postaví 600 kandidátů, její šéf Nigel Farage se ale sám o křeslo poslance ucházet nebude. Farage to dnes řekl v rozhovoru se stanicí BBC. Politik uvedl, že se chce namísto vlastní kandidatury co nejvíce zapojit do předvolební kampaně a po celé zemi vysvětlovat voličům, proč je brexitová dohoda dojednaná premiérem Borisem Johnsonem pro Británii škodlivá.

"Opravdu poctivě jsem přemýšlel nad tím, jak bych mohl co nejlépe posloužit brexitu," řekl Farage v pořadu Andrewa Marra. Dospěl prý k závěru, že nejužitečnější bude, když co nejvíc podpoří šest stovek kandidátů, které hodlá Strana pro brexit do voleb vyslat. "Kdyby Boris Johnson usiloval o skutečný brexit, pak bychom proti němu ve volbách bojovat nemuseli," dodal.

Farage je prominentní postavou britské politiky už řadu let a v brexitovém procesu hraje jednu z hlavních rolí od samého počátku. O křeslo poslance se neúspěšně ucházel už sedmkrát, a to ještě v barvách své bývalé Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP). Stranu pro brexit spustil teprve na počátku letošního roku, načež s ní suverénně v Británii opanoval květnové volby do Evropského parlamentu. Následně ale její preference poklesly a nyní se její podpora v průzkumech pohybuje lehce nad deseti procenty.

O novém složení parlamentu budou Britové rozhodovat 12. prosince. Britská média dlouho spekulovala o tom, že Strana pro brexit by mohla ve volbách s vládními konzervativci spolupracovat, aby se ve volebních obvodech neštěpila podpora pro kandidáty prosazující odchod z EU. To ale premiér Johnson v pátek vyloučil.