Nielsen: Diskonty v ČR posilují, již mají skoro čtvrtinu trhu

Diskont Penny Market 29. května 2019 na filiálce v Horních Počernicích v Praze představil nový koncept prodejen. Původní prodejna byla nejprve zcela zbouraná, pak znovu postavená a nyní disponuje 760 metry čtverečními prodejní plochy. Do modernizace třicítky pražských prodejen investoval řetězec v uplynulých dvou letech zhruba 200 milionů korun. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Diskonty jako Lidl nebo Penny Market navýšily v ČR za posledních šest let svůj tržní podíl o čtyři procentní body na 24 procent. Na tiskové konferenci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR to uvedli zástupci analytické společnosti Nielsen. Změnily své výrobky i styl prodeje, už nejde o obchody pro chudé, dodal prezident svazu Tomáš Prouza.

V ČR je podle společnosti Nielsen 243 prodejen Lidl a 380 prodejen Penny Market. Podle firmy trend nárůstu důležitosti diskontů se dá sledovat také v Polsku, kde mají diskonty nyní už třetinu celkových tržeb, a také třeba v Maďarsku, kde jejich tržní podíl vzrostl za šest let z 19 na 26 procent.

"Zákazník už dnes nechce klasický diskont - jenom nízkou cenu. Ale aby to byl zážitek, aby si to trochu užil - i proto se mění, jak funguje ten historický model diskontu," dodal Prouza. Podle něj jsou čeští zákazníci až rozmazlení. "Za posledních 20 let proinvestovaly obchodní řetězce v ČR více než 300 miliard korun. A právě díky tomu je tuzemská maloobchodní síť jednou z nejmodernějších v Evropě," uvedl prezident.

Podle Heleny Pěluchové z Nielsenu přispívají k rozvoji diskontů prémiové privátní značky, polovinu jejich tržeb ale tvoří značkové výrobky. "V posledním roce jsme zaznamenali nárůst důležitosti značkových výrobků i v českých diskontech. Dokonce jejich obrat rostl rychleji než obrat privátních značek, což svědčí o tom, že i diskonty věnují značkám výrobců větší pozornost," řekla.

V letošním třetím kvartálu se podle Nielsenu zvýšily tržby v maloobchodu proti předchozímu roku o čtyři procenta. Cenově hladina vzrostla o více jak dvě procenta, spotřeba o 1,8 procenta.

Důvěra spotřebitelů sice podle analytiků pozvolna slábne, ale vzhledem k nízké nezaměstnanosti a růstu mezd mají Češi ještě peníze a chuť utrácet. Tržby obchodníků v říjnu zpomalily tempo meziročního růstu na 3,4 procenta ze zářijových revidovaných 7,1 procenta, uvedl na začátku prosince Český statistický úřad.