Nick Cave by měl být jednou z hvězd festivalu Metronome Prague 2022

Ilustrační foto - Australský zpěvák Nick Cave vystoupil 26. října v Praze se skupinou The Bad Seeds.

Ilustrační foto - Australský zpěvák Nick Cave vystoupil 26. října v Praze se skupinou The Bad Seeds. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Australský muzikant a zpěvák Nick Cave, který má v Česku mnoho fanoušků, vystoupí se svou kapelou The Bad Seeds na festivalu Metronome Prague 2022. Pátý ročník akce se uskuteční 23. až 26. června příštího roku na pražském Výstavišti. Třiašedesátiletý Cave do Česka jezdí od počátku 90. let. Sérii jeho vystoupení zahájily vyprodané koncerty v letech 1992 a 1993 v pražské Lucerně. ČTK dnes o tom za pořadatele informovala Zuzana Kantorová.

"Slíbili jsme hudebním příznivcům, že Metronome Prague 2022 bude. Slíbili jsme všem trpělivým držitelům vstupenek velké překvapení. Věřím, že stejně jako my mají z této novinky velkou radost. Účast Becka a Nicka Cavea na programu jedné akce, to je vskutku raritní hudební událost. Nyní přidáváme do prodeje další, avšak kapacitou omezený, počet cenově zvýhodněných vstupenek na celou akci," uvedl jeden z producentů festivalu David Gaydečka.

Cave & The Bad Seeds se kvůli pandemii koronaviru rozhodli odložit své rozsáhlé evropské turné, v plánovaném ani náhradním termínu neuskutečnili koncert v O2 areně. V Praze chtěl Cave se svou kapelou představit své aktuální album Ghosteen. Jedná se o dvojalbum o délce bezmála 70 minut. Kapela ho natočila v sestavě Cave (zpěv, klavír, syntezátor, doprovodné vokály), Warren Ellis (syntezátor, smyčky, flétna, housle, klavír, doprovodné vokály), Thomas Wydler (bicí), Martyn P. Casey (baskytara), Jim Sclavunos (vibrafon, perkuse) a George Vjestica (kytara).

Od 24. května se bude moci kulturních akcí venku zúčastnit až 1000 lidí, musí ale tak být naplněná maximálně poloviční kapacita prostoru. Další rozvolňování bude záležet na pandemické situaci.

Cave, známý vedle hudební kariéry také jako herec a spisovatel, se proslavil v Británii s kapelou The Birthday Party už na přelomu 70. a 80. let. Později jej přilákalo inspirativní prostředí tehdejšího Západního Berlína. S obměněnou skupinou nazvanou The Bad Seeds vydal mnoho úspěšných alb.

V nabídce festivalu Metronome Prague Cave doplnil již dříve ohlášené britské indiepopové duo Oh Wonder a amerického zpěváka, multiinstrumentalistu, skladatele a producenta Becka Hansena, který vystupuje pod svým křestním jménem.

Předprodej vstupenek na Metronome Prague 2022 je spuštěný na webových stránkách festivalu. Po zkušenostech z posledních dvou let pořadatelé zdůrazňují garanci vrácení vstupného, bude-li konání festivalu jakkoli ohroženo. Největšími hvězdami neuskutečněného loňského ročníku festivalu Metronome Prague měli být americký rapper Macklemore nebo britská skupina Underworld. Návštěvnost festivalu podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků v prvním ročníku na předloňských přibližně 20.000. Za první čtyři roky, kdy se akce jmenovala Metronome Festival Prague, ji navštívily hvězdy jako Kraftwerk, Primal Scream, Liam Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Foals, Chemical Brothers, Kasabian, David Byrne, John Cale nebo Massive Attack.