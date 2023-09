Ničivé záplavy v Libyi mají 5300 obětí, může jich být i čtyřikrát víc

Tripolis - Po ničivých záplavách v Libyi bylo v severovýchodním městě Darná napočítáno přes 5300 těl, napsala dnes agentura Reuters s odkazem na východolibyjské úřady, které očekávají, že bilance dále poroste. Některé odhady hovoří až o 20.000 obětech. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Darná v důsledku záplav přišlo o střechu nad hlavou nejméně 30.000 lidí. Počet mrtvých IOM označila za zatím nepotvrzený.

Ministr pro civilní letectví ve východolibyjské vládě agentuře Reuters řekl, že "moře neustále vyplavuje další těla". "Dosud jsme napočítali více než 5300 mrtvých a jejich počet se pravděpodobně ještě výrazně zvýší a může se dokonce zdvojnásobit, protože počet pohřešovaných je také v řádu tisíců," poznamenal. Doplnil, že obnova po záplavách bude stát miliardy dolarů.

Středomořská bouře Daniel udeřila na libyjskou pevninu v neděli. Úřady na východě země vyhlásily stav nouze, nechaly uzavřít školy a obchody a vyhlásily zákaz nočního vycházení. V úterý ministerstvo zdravotnictví východolibyjské správy informovalo o 3000 potvrzených obětech, ale připustilo, že by mrtvých mohlo být až 10.000. O stejném počtu pohřešovaných hovořil také představitel Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Abdal Rahím Mázik, ředitel lékařského centra ve městě Bajdá, které bouře také zasáhla, ale odhaduje konečný počet obětí až na 20.000, napsal list The Guardian.

Proud vody, který se v neděli valil přes Darná, zpravodajský web BBC přirovnává k cunami. Zkázu způsobila především voda ze dvou přehrad nad městem, které se protrhly. Rozsah škod zachycují satelitní snímky Darná, podle nichž je celé město pod nánosem bahna a centrum protíná široká řeka, která se vylila z koryta. Záchranáři pročesávají zabahněné ulice, trosky domů i pobřežní vody a nacházejí další těla, píše agentura AP. Městu se také nedostává pitné vody.

Jeden z těch, kteří příval vody přežili a který se představil jen jako Saláh, BBC řekl, že v záplavách ztratil 150 členů své rozvětvené rodiny. "Hledal jsem spřízněné rodiny, ale všechny byly smeteny. Nenašel jsem dokonce ani ulice, kde (tyto rodiny) žily," říká.

"Žádná fotka, žádný film nemůže nikdy popsat, co jsem viděl. Dokážete si představit stovky těl poházených v místech, kde kdysi bývaly ulice?" říká Saláh. Sám prý přežil, protože se nacházel v bezpečné oblasti, ale "ti, kteří se připletli do cesty téhle velké vodě, ti všichni byli vrženi do moře".

V místní nemocnici byly desítky těl zabalených v přikrývkách položeny na chodbách nebo venku na chodníku, aby je obyvatelé mohli identifikovat.

Mustafá Salím řekl Reuters, že celá jeho rodina žije nedaleko řeky naproti mešitě. Když přišla velká voda, všichni spali a dosud nebyl nalezen žádný přeživší. "Zatím jsme přišli o třicet lidí, o třicet členů jedné rodiny," řekl.

Tisíce lidí se stále pohřešují a po možných přeživších se tak nadále pátrá. "Vyzýváme všechny mladé Libyjce, každého, kdo má nějaký titul nebo lékařské vzdělání, aby nám přišel pomoci," řekl agentuře Reuters dobrovolník v Darná Muhammad Kamatý. "Máme nedostatek zdravotních sester, potřebujeme pomoc," dodal. Do země již začala přicházet zahraniční pomoc, mimo jiné ze sousedního Egypta, avšak situaci komplikuje libyjské dvouvládí. USA, Německo, Írán, Itálie, Katar a Turecko jsou mezi státy, které nabídly pomoc, nebo už ji poslaly.

Nejméně 30.000 obyvatel Darná bylo podle dnešního příspěvku IOM vysídleno. V dalších oblastech zasažených záplavami, včetně Benghází, muselo podle této agentury OSN opustit své domovy 6085 lidí. Organizace dále uvedla, že se spolu s partnery snaží do postižených oblastí dopravit "léky, pátrací a záchranné prostředky a personál".

Libye se potýká se špatně fungující infrastrukturou. Vláda šestimilionové země je rozdělená na konkurenční celky na východě a západě, přičemž každý z nich podporují jiné ozbrojené skupiny a zahraniční vlády. Mezinárodně uznávaná vláda národní jednoty sídlící v Tripolisu nemá východní oblasti země pod kontrolou.