Nic není rozhodnuté, vzkazuje Macron po úspěchu v prvním kole

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před pocitem uspokojení a apeloval na Francouze napříč názorovým spektrem, když večer vystoupil po prvním kole prezidentských voleb, které podle všeho vyhrál s několikabodovým náskokem na rivalku Marine Le Penovou. Krajně pravicová Le Penová slíbila dnes voličům opět zejména bezpečnost a sociální jistoty pro všechny.

Odhady: Macron porazil Le Penovou, oba podle očekávání postupují do druhého kola

Šéf Elysejského paláce Emmanuel Macron v prvním kole prezidentských voleb porazil krajněpravicovou rivalku Marine Le Penovou asi o pět procentních bodů a společně s ní postupuje do kola druhého, ukazují průběžně aktualizované projekce francouzských agentur pro průzkum veřejného mínění. Macron podle odhadů agentur Ifop, Elabe nebo Ipsos získal asi 28,5 procenta odevzdaných hlasů.

Pokud by konečné výsledky odpovídaly projekcím, které vychází také z již sečtených hlasů, znamenalo by to pro Macrona i Le Penovou lepší výsledek než před pěti lety, kdy se dvojice rovněž utkala v rozhodujícím kole volby. Tehdy Macron zvítězil se ziskem kolem dvou třetin hlasů, letos se očekává vyrovnanější souboj než na jaře 2017.

První projekce zveřejněné francouzskými médii po uzavření volebních místností ukazovaly rozdíl mezi dvěma postupujícími kandidáty v rozmezí od čtyř do šesti bodů, aktualizované odhady tří agentur ukazují přibližně pětibodové Macronovo vítězství. Oproti roku 2017 patrně vylepšil svůj výsledek i zástupce radikální levice Jean-Luc Mélenchon, kterému projekce přisuzují lehce přes 20 procent odevzdaných hlasů.

Do jisté míry se tak potvrzují trendy z posledních dní, kdy Le Penová v průzkumech preferencí stahovala ztrátu na Macrona, zatímco posiloval i Mélenchon. Některé sondáže ukazovaly i těsnější rozdíly mezi prvními dvěma místy, přičemž Macronovy preference před volbami spadly na úroveň kolem 26 procent.

Za Macronem, Le Penovou a Mélenchonem je v průběžných výsledcích velká mezera, načež následuje další zástupce krajní pravice Éric Zemmour s přibližně sedmi procenty. Takový výsledek by byl jistě zklamáním pro kandidáta, jehož podpora se dlouho v sondážích pohybovala nad deseti procenty.

Ještě výrazněji propadli kandidáti tradičních politických stran. Valérie Pécresseová zastupující pravicové Republikány je v nejčerstvějších odhadech dokonce pod pěti procenty, socialistka Anne Hidalgová možná nezískala ani dvě procenta.

Nic není rozhodnuté, vzkazuje Macron

Macron varoval před pocitem uspokojení a apeloval na Francouze napříč názorovým spektrem, když večer vystoupil po prvním kole prezidentských voleb, které podle všeho vyhrál s několikabodovým náskokem na rivalku Marine Le Penovou. Vzkázal, že je připraven vytvořit "něco nového" a naslouchat všem lidem, kterým jde o úspěch Francie. Slíbil, že bude před druhým kolem volby přesvědčovat i ty voliče, kteří jej dnes nepodpořili nebo vůbec volit nepřišli.

"Nenechme se mýlit, nic není rozhodnuté a debaty, které v následujících dvou týdnech povedeme, jsou rozhodující pro naši zemi a pro Evropu," citoval prezidenta deník Le Monde. "Chtěl bych podat ruku všem, kdo chtějí pracovat pro Francii. Jsem připraven vymyslet něco nového, s cílem shromáždit různá přesvědčení a různé priority," uvedl Macron.

Le Penová vyzvala voliče, aby jí pomohli obnovit velikost Francie

Krajně pravicová politička Marine Le Penová, která podle odhadů po uzavření volebních místností postoupí se současným prezidentem Emmanuelem Macronem do druhého kola prezidentských voleb, slíbila dnes voličům opět zejména bezpečnost a sociální jistoty pro všechny. Vyzvala také Francouze "všech původů", aby ji volili a pomohli Francii ke změně, kterou potřebuje.

"Vidím naději, že rostou síly pro obnovu země. Všichni, kdo dnes nehlasovali pro Emmanuela Macrona, připojte se k nám," řekla Le Penová po oznámení odhadů, z nichž vyplývá její postup do druhého kola. Voličům poděkovala za hlasy a slíbila, že dá Francii za pět let do pořádku, pokud 24. dubna vyhraje.

"Spravím četné zlomeniny, sociální, územní, institucionální...zajistím národní nezávislost, kontrolovanou imigraci a obnovím bezpečnost pro všechny," řekla také Le Penová. Slíbila rovněž důstojné bydlení a zdravotnickou péči dostupnou pro všechny. "Mou ambicí je sjednotit Francouze a udělat Francii opět velikou," dodala.

Poražení kandidáti vesměs vystoupili proti Le Penové, podpořil ji Zemmour

Několik kandidátů, kteří podle projekcí výsledků prvního kola francouzských voleb nepostupují dál, dnes večer vystoupilo proti krajněpravicové političce Marine Le Penové, která míří do druhého kola společně s obhajujícím prezidentem Emmanuelem Macronem. Zástupce radikální levice Jean-Luc Mélenchon, kterého zřejmě volila pětina hlasujících, prohlásil, že Le Penová by 24. dubna neměla dostat jediný hlas. Podporu Macronovi nicméně výslovně nevyjádřil. Le Penovou jako jediný z významnějších kandidátů podpořil jiný zástupce krajní pravice, Éric Zemmour, který podle posledních odhadů získal sedm procent hlasů.

"Nepochybuji o tom, kdo je protivníkem. Proto vyzývám své příznivce, aby volili Marine Le Penovou," citovala Zemmoura agentura Reuters. Konzervativní komentátor odsouzený v minulosti za nenávistné projevy mohl podle průzkumů v jisté fázi kampaně reálně pomýšlet na postup do druhého kola, po ruské invazi na Ukrajinu ovšem jeho preference začaly poměrně strmě padat, zatímco Le Penová posilovala. Tu dnes večer podpořil také Nicolas Dupont-Aignan, kterému předběžné výsledky přisuzují dvouprocentní zisk.

Z hlediska podpory pro postupující kandidáty byl zásadním hráčem Mélenchon, neboť podle všeho skončil v prvním kole na třetím místě s výrazným náskokem na další poražené uchazeče. Podle reportérů, kteří sledovali jeho projev po uzavření volebních místností, hned několikrát vyhlásil, že jeho voliči by neměli podpořit Le Penovou.

"Le Penové se nemůže dát ani jeden hlas," řekl ve svém štábu. "Chápu váš vztek, ale nepodléhejte mu. Nedopusťte, aby vás vztek dohnal k rozhodnutím, která by byla nenapravitelná," vzkázal svým příznivcům.

V projevu podle deníku Le Monde hovořil o "nouzovém stavu" francouzské politiky a o tom, že "boj pokračuje". Také řekl, že Francie je po pěti letech prezidentství Macrona v "zoufalém stavu".

Mélenchon promluvil poté, co už na podporu Macrona vystoupili další jeho soupeři. Kandidátka francouzských Republikánů Valérie Pécresseová po slabém zisku v předběžných výsledcích řekla, že ve druhém kole bude volit stávající hlavu státu. Chce prý zabránit nástupu krajněpravicové političky Marine Le Penové k moci a následnému "chaosu".

"Mám hluboké starosti o budoucnost naší země, jelikož krajní pravice nikdy nebyla tak blízko tomu ji ovládnout," citoval Pécresseovou deník Le Monde. Kandidátka gaullistických Republikánů podle projekcí zveřejněných po konci dnešního hlasování získala asi pět procent hlasů a nemá šanci na postup. Ještě v pátek naznačovala, že v případě neúspěchu nebude Francouzům doporučovat, koho volit ve druhém kole.

"Kvůli svědomí budu volit Emmanuela Macrona, abych zabránila Marine Le Penové v nástupu k moci a chaosu, který by následoval," řekla dnes večer v projevu, v němž přijala zodpovědnost za historický neúspěch tradiční francouzské pravice.

Propadla i tradiční levice v podobě socialistů, které zastupovala starostka Paříže Hidalgová. "Aby Francie nebyla uvržena do nenávisti všech proti všem, s úctou vás vyzývám, abyste 24. dubna volili proti krajní pravici Marine Le Penové," řekla večer Hidalgová. Podobně se vyjádřil zelený kandidát Jadot, kterému projekce rovněž přisuzovaly kolem pěti procent hlasů, nebo kandidát komunistů Fabien Roussel.