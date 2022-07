NHL začne 7. října v Praze, program v zámoří odstartuje o čtyři dny později

New York - Nový ročník NHL začne v pátek 7. října duelem Nashvillu se San Jose v pražské O2 areně se začátkem ve 20:00 SEČ a o den později tam ve stejném čase nastoupí Predators a Sharks k druhému utkání. V Severní Americe se sezona rozjede až v noci z 11. na 12. října zápasy New York Rangers s Tampou Bay a Los Angeles s Vegas. O den později se odehraje šest duelů a mezi nimi je i souboj Colorada s Chicagem v Denveru, při kterém domácí Avalanche vyvěsí ke stropu plaketu připomínající třetí zisk Stanleyova poháru v historii.

NHL do pražské O2 areny zavítá počtvrté. Poprvé to bylo v říjnu 2008, kdy se hrály v české metropoli dva duely mezi New York Rangers a Tampou Bay. V sezoně 2010/11 se v Praze utkala dvakrát mužstva Bostonu a Phoenixu (dnes Arizony). Před třemi roky se představily v O2 areně Philadelphia s Chicagem. Nashville měl hrát v Praze už před dvěma roky s Bostonem, ale kvůli pandemii koronaviru se akce nekonala.

NHL také zavítá do Finska. V pátek 4. listopadu a o den později se tam utkají Colorado s Columbusem.

V nadcházející sezoně se budou hrát také dva duely pod širým nebem. Tradiční Winter Classic se uskuteční 2. ledna na baseballovém stadionu Fenway Park a domácí Boston přivítá Pittsburgh. Na 18. února je na Carter-Finley Stadium v kampusu North Carolina State University v Raleigh naplánován duel Stadium Series mezi Carolinou a Washingtonem.

Utkání hvězd má termín 4. února v Sunrise na Floridě a o den dříve mu budou předcházet dovednostní soutěže. Maraton 1312 zápasů základní části NHL skončí ve čtvrtek 13. dubna.