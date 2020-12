NHL věří, že sezona začne v půlce ledna, potvrdil šéf Bettman

New York - Komisionář NHL Gary Bettman během dnešní videokonference potvrdil snahu vedení ligy rozběhnout novou sezonu v polovině ledna. Plány NHL zahrnují zkrácený program základní části, dočasné přeskupení v obsazení divizí, možnost hrát zápasy pouze v rámci těchto divizí, ale i využití centrálních míst, jak tomu bylo při návratu do hry v minulé sezoně přerušené pandemií koronaviru.

Nejlepší hokejová liga světa původně ohlásila jako cíl začít 1. ledna, vedení NHL i hráčské asociace NHLPA se však postupně přiblížila dohodě o 13. lednu. Jednání obou stran nicméně nadále probíhají a zatím nic nebylo potvrzeno. I proto, že přetrvávající krize s covidem-19 vyžaduje řadu problémů k dořešení.

"Soustředíme se na to, abychom začali snad někdy kolem poloviny ledna. Je zcela jasné, že nebudeme hrát 82 zápasů v základní části, jak mužstva obvykle hrají. Chceme se ale snažit o to, aby zápasů k odehrání bylo co nejvíce," ujistil Bettman.

NHL a NHLPA se potřebují přizpůsobit vládním nařízením, a to včetně zásadní překážky v podobě restrikcí omezujících cestování mezi USA a Kanadou nebo omezení shromažďování v jednotlivých státech a oblastech Severní Ameriky. Otevřenou variantou je, že se v jedné divizi potká kompletní sedmička kanadských zástupců: Montreal, Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver a Winnipeg.

"Právě teď se zaměřujeme na to, zda budeme hrát v našich arénách s možností alespoň omezeného cestování, nebo budeme hrát v 'bublině'. To je něco, na čem pracujeme a k čemu sbíráme lékařská doporučení," řekl Bettman.

Nevidí ale reálně, aby se celý ročník odehrál ve stejném režimu, který podstoupili hráči a jejich kluby při dokončení minulé sezony. Toronto se stalo přechodným domovem pro 12 týmů Východní konference a dalších 12 celků Západní konference našlo azyl v Edmontonu, kde pak proběhly i závěrečné boje.

Do "bubliny" vstoupily všechny kluby, jichž se návrat týkal, 26. července, přičemž hráči Tampy Bay a Dallasu odehráli poslední finále 28. září. Přes dva měsíce tak byli izolovaní od rodiny a přátel. "Byla to pro ně ohromná zátěž," připustil Bettman. "Nemyslím si, že bychom takto mohli absolvovat celou sezonu," dodal.

"Okolnosti v závislosti na vývoji potíží s nemocí covid-19 nás však nutí k tomu, abychom se nějakým způsobem přizpůsobili. Například tu máme pár klubů, které nemohou pořádat tréninkové kempy či zápasy ve svých současných působištích, a to ani v případě, že by se zápasy hrály bez diváků. Takže je musíme přesunout někam jinam," konstatoval Bettman.

"A pokud ve svých arénách nebude moct hrát více a více mužstev, pak může vše více a více směřovat k nutnosti hrát v centrálních místech. Jednou z možných věcí, které připravujeme pro základní část, je zápasový program pouze uvnitř divizí, takže by spolu během sezony nehrály všechny týmy mezi sebou, jak bývá obvyklé," nastínil Bettman.

V případě, kdy týmy budou moct hrát ve svých arénách, NHL chce i tak co možná nejvíc omezit cestování a využívat například stejných hotelů a restaurací. "Neomezovalo by to sice ta rizika jako v případě 'bubliny' či centrálního místa, ale nemysleli jsme na to, že bychom mohli dát hráče do 'bubliny' na šest měsíců," řekl Bettman.

Ujistil, že přes veškerou snahu o odehrání sezony zůstává prioritou i nadále bezpečnost a zdraví. "To je ta největší výzva - jistota, že všichni hráči i personál okolo budou zdraví. Chceme si být jistí také tím, že neděláme nic, co by ohrozilo komunity, v nichž hrajeme, ať už jde o šíření nemoci covid-19, užívání zdravotnických prostředků, testování nebo očkování," uvedl Bettman.