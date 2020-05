NHL stále doufá v dohrání sezony na neutrálních stadionech

Pohled do útrob prázdného stadionu hokejistů Toronta na snímku z 12. března 2020.

New York - Hokejová NHL stále pracuje s možností, že pokud se má tato sezona ještě rozběhnout, bude to na neutrálních stadionech. Komisionář elitní soutěže Gary Bettman v pondělí uvedl, že liga uvažuje o osmi či devíti různých místech, z nichž každé by mohlo vytvořit základnu až pro 12 týmů.

Podle amerických médií je jedním z hlavních favoritů Las Vegas. ESPN uvádí, že zájem projevily i Minnesota, Edmonton, Toronto a Vancouver, podle Sportsnet je další možností Columbus.

NHL se kvůli pandemii koronaviru zastavila 12. března, klubům zbývá v základní části odehrát 11 až 14 zápasů. Zatím není jasné, kdy a zda se sezona rozběhne a v jakém formátu. Podle některých médií liga zvažuje play off se 24 týmy místo obvyklých šestnácti.

"Myslím, že teď nikdo nemá přesně daný plán, zvlášť v Severní Americe. Od začátku pauzy 12. března tvrdě pracujeme na tom, abychom dokázali zareagovat na všechny možnosti. Stále však panuje velká nejistota," řekl Bettman na online konferenci Leaders Week.

Jednou z komplikací restartu je například i to, že 17 procent hráčů NHL nežije v Severní Americe a kvůli omezením v cestování by měli komplikovaný návrat. Až na výjimky jsou také zavřené hranice mezi Kanadou a Spojenými státy.

Jeden z nejlepších českých hokejistů v NHL Jakub Voráček z Philadelphie minulý týden uvedl, že než dohrávat sezonu na neutrálních stadionech bez diváků, bylo by lepší tento ročník předčasně ukončit.