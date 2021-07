NHL počítá s návratem k původnímu složení divizí a základní části s 82 zápasy

New York - Vedení zámořské NHL plánuje po velmi neobvyklé uplynulé sezoně návrat k normálu, na který byli fanoušci zvyklí z posledních let. Zatímco minulý ročník se následkem pandemie koronaviru odehrál v improvizované podobě s přerozdělenými divizemi a jen 56 zápasy v základní části, od příští sezony už jich má každý z týmů sehrát opět 82 a utkat se s každým ze soupeřů v celé lize.

Minulá sezona se celá včetně vyřazovacích bojů vešla do období šesti měsíců. I kvůli komplikovanému cestování mezi USA a Kanadou vedení ligy přeskupilo jednotlivé divize a jejich účastníci odehráli všech 56 duelů základní části výhradně mezi sebou. První konfrontaci amerického a kanadského celku tak nabídlo až semifinále play off, v němž se v polovině června utkaly Montreal a Vegas.

Jak v pondělí informovali šéf NHL Gary Bettman a jeho zástupce Bill Daly během videokonference generální manažery, liga se chce vrátit k předchozímu formátu soutěže, jak vypadala před pandemií. Plně očkovaní hráči by měli ročník 2021/22 zahájit v říjnu, základní část by trvala do dubna a boje o Stanley Cup mají následně vyvrcholit v červnu.

Divize budou rozděleny jako dříve s tím, že Metropolitní a Atlantická divize se opět stanou součástí Východní konference. Západní konference bude zahrnovat Centrální a Pacifickou divizi, jen Arizona se s ohledem na rozšíření soutěže o tým Seattle Kraken přesune do Centrální divize a uvolní tak místo v Pacifické divizi.

Zatímco plně očkovaní hráči budou moct bez potíží cestovat mezi oběma zeměmi, zůstává otevřená otázka, co s těmi neočkovanými. Tímto tématem se také dál zabývají vedení NHL i hráčská asociace NHLPA. Důležitá bude v těchto souvislostech i míra očkování v obou severoamerických zemích a případné zrušení cestovních restrikcí ze strany kanadské vlády.

Program základní části plánuje NHL zveřejnit ještě před draftem, který je naplánován na 23. a 24. července. Pracuje přitom stále s dvěma variantami rozlosování. První počítá s přestávkou při olympijských hrách v Pekingu, druhá uvolnění hráčů na únorový turnaj pod pěti kruhy nezohledňuje. Jednání mezi NHL, NHLPA a Mezinárodním olympijským výborem se táhnou již delší dobu.