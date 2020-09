NHL plánuje odehrát nadcházející sezonu v kompletní podobě

Edmonton - Vedení NHL plánuje podle komisionáře zámořské hokejové ligy Garyho Bettmana odehrát nadcházející sezonu v kompletní podobě. V základní části by měl každý z týmů nastoupit k tradiční porci 82 zápasů a následné play off má vyvrcholit čtyřkolovým systémem hraným na čtyři vítězná utkání. Začít by se mohlo 1. prosince, Bettman ale nevyloučil ani lednový start. Do budoucna by se rád vyhnul tomu, aby vyřazovací boje probíhaly v létě.

V této sezoně sehrála mužstva před pandemií koronaviru v základní části 68 až 71 duelů. NHL následně zrušila zbytek dlouhodobé fáze a po restartu rovnou začalo play off, kterého se místo klasických 16 zúčastnilo 24 celků. Šestnáct z nich nejprve absolvovalo předkolo hrané na tři vítězné zápasy, vyřazovací boje se odehrály bez diváků v Torontu a Edmontonu, kde nyní probíhá finálová série. Příští ročník by se ale měl vrátit do předkoronavirového formátu.

"Očekávám, že se následující sezona odehraje celá, tedy 82 zápasů v základní části a plnohodnotné play off. Nemáme dostatek informací, abychom mohli učinit rozhodnutí, jak a kdy se tak stane. Cokoliv jiného by byla čirá spekulace," řekl Bettman v sobotu na online tiskové konferenci před prvním finálovým zápasem, v němž Dallas porazil Tampu Bay 4:1.

"Naším cílem je vrátit se k co největší možné normálnosti, ať už jsou okolnosti jakékoliv," uvedl osmašedesátiletý funkcionář, který NHL vede od roku 1993.

Letošní vítěz Stanley Cupu bude znám nejpozději 30. září. Bettman doufá, že v budoucnu soutěž nebude probíhat v létě. Na přelomu července a srpna 2021 se mají v Tokiu uskutečnit odložené olympijské hry, které v USA stejně jako NHL vysílá televizní společnost NBC.

"Preferuju vyhnout se létu, jak jen to půjde. Naši fanoušci nás sledují v průběhu podzimu, zimy a jara. Odjakživa bylo cílem skončit na konci června. Hrát v červenci, srpnu a září bylo nyní důležité. Pokud se tomu budeme moci vyhnout, uděláme to," prohlásil Bettman.

Průběh nadcházejícího ročníku záleží i na vládních omezeních. "Spoustu toho nevíme. Nikdo mi nedokáže říct, jestli se hranice mezi Kanadou a USA určitého dne otevřou, či nikoliv. Nikdo neví, jaká bude situace s covidem-19. Nikdo neví, jestli se v arénách budou muset udržovat rozestupy, nebo budeme mít plné ochozy," konstatoval Bettman.

Nevyloučil, že se začne bez fanoušků, na které se ale pak postupem času dostane. "To, jak začneme, ještě nutně neznamená, že tak musíme i skončit," vysvětlil Bettman.

Věří, že kluby ustojí ekonomický dopad způsobený absencí diváků v halách. Podle něj návštěvnost ovlivňuje ligové příjmy minimálně z 50 procent. "Jedinou dobrou zprávou v tomto kontextu je, že vlastnictví 31 klubů, brzy 32 (po vstupu Seattlu do NHL v roce 2021), nikdy nebylo silnější a zdravější. Ačkoliv teď nikdo nemá příjmy a majitelé vypisují šeky, aby pokryli režijní náklady, naše kluby toto období překonají a vyjdou z něj silnější," řekl Bettman.