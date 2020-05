NHL chce začátkem června povolit tréninky v malých skupinách

New York - Během příštího týdne by hokejisté z NHL mohli dostat svolení pomalu se vrátit v malých skupinkách k tréninkům. Vedení ligy v dokumentu o druhé fázi návratu a rozvolňování některých opatření, který obsahoval 22 stran, zdůraznilo, že účast by byla dobrovolná. O termínu možného restartu sezony zmínka nepadla.

Koronavirová pandemie přerušila NHL 12. března. Povinná karanténa by se měla začít rozvolňovat začátkem června. Na ledě by se mohlo připravovat najednou maximálně šest hráčů a bez trenéra. Zázemí klubu jim bude k dispozici. Z pondělního memoranda také vyplývá, že rouška bude povinná jen při vstupu a odchodu ze stadionu.

V době přerušení NHL zbývalo týmům odehrát 11 až 14 zápasů základní části. Ta by se už podle návrhu, s nímž v minulém týdnu souhlasil výkonný výbor hráčské asociace, nedohrávala a šlo by se rovnou do play off na základě bodového průměru. Místo obvyklých 16 celků by se ve vyřazovací části představilo 24 mužstev.