NHL bude mít nového vítěze, o Stanley Cup se utkají hokejisté Vegas a Floridy

Las Vegas (USA) - Nového vítěze bude mít letos zámořská NHL. Ve finálové sérii Stanleyova poháru na sebe narazí hokejisté Vegas Golden Knights a Floridy Panthers. Oba týmy musely v minulosti vstřebávat zklamání z porážky, po níž zůstaly těsně pod vrcholem a na trofej nedosáhly. Jeden z nich se tentokrát zapíše do historie nesmazatelným písmem. V celku Panthers o to bude usilovat i český obránce Radko Gudas. Úvodní zápas je na programu v noci na neděli od 2:00 SELČ v Nevadě.

Zatímco Golden Knights jsou druhým nejmladším účastníkem po vstupu do soutěže v sezoně 2017/18, floridský tým působí v lize už tři desetiletí. Jedno mají ale oba kluby společné - dosud nemají ve výčtu úspěchů Stanley Cup, ačkoliv mu byly poměrně blízko. Panthers se prodrali do finále v roce 1996, v něm ale podlehli Coloradu jasně 0:4 na zápasy. Golden Knights oslnili hned při premiéře mezi hokejovou elitou, v závěrečné bitvě ale zůstali rovněž zklamaní - s Washingtonem prohráli v sérii 1:4.

V týmu z nevadské pouště je stále šestice pamětníků finálové porážky. "Myslím, že náš tým je teď vyspělejší oproti prvnímu roku, kdy nikdo nečekal, že bychom se měli dostat až do finále. Byli jsme šťastní už jen za to, že jsme si ho mohli zahrát. Teď si ale jdeme za tím, že pohár vyhrajeme. Tahle cesta pro nás nekončí, dokud ho nezvedneme nad hlavu. I po poslední výhře byl hlavní pocit, že jsme zkrátka jen zvládli další sérii. Ale všichni chceme víc," prohlásil jeden z nich útočník William Carrier.

Na cestě do finále Golden Knights vyřadili postupně Winnipeg (4:1), Edmonton (4:2) a Dallas (4:2). Zatímco v play off jen potvrdili skvělé výkony z průběhu sezony, v jejíž základní části vyhráli Západní konferenci, Panthers prožili výrazně odlišný příběh.

S ohledem na kvalitu kádru velmi silný tým zůstával v dlouhodobé fázi za očekáváním, přesto vydřel poslední postupové místo ve Východní konferenci - Pittsburgh a Buffalo zůstaly shodně o jediný bod zpět. Úspěšný finiš a především obrat proti největšímu favoritovi na úvod play off mužstvo nastartovaly. S Bostonem prohrávala Florida 1:3 na zápasy, přesto slavila postup. Následně smetli Panthers Toronto (4:1) a Carolinu (4:0). Měli tak před finále o poznání více času načerpat znovu energii.

"Je to úžasný pocit. Nikdo to od nás nečekal, ale my jsme sami sobě věřili. Nikdo v naší kabině nezpochybňoval, jakým týmem dokážeme být a jaké zápasy jsme v sezoně odehráli. Teď se nám sešlo všechno dohromady. Gólmanovi to lepí, obrana, útok... Všichni do toho přidávají, co mohou, snažíme se hrát jeden pro druhého," uvedl Gudas v rozhovoru pro českou verzi webu NHL.com.

Připomněl tak úžasné výkony gólmana Sergeje Boborovského, jenž je společně s týmovým parťákem z útoku Matthewem Tkachukem považován za hlavního kandidáta na zisk Conn Smyhe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL.

Pokud brzy třiatřicetiletý Gudas s Panthers položí na lopatky i posledního soupeře, stane se třicátým českým hokejistou, jenž získal Stanleyův pohár. Navázal by na brankáře Pavla Francouze, který loni slavil s Coloradem. V letech 2020 a 2021 si opojné pocity vychutnávali bek Jan Rutta a útočník Ondřej Palát s mužstvem Tampy Bay.

O novém šampionovi bude jasno nejdříve v noci na neděli 11. června, kdy je na programu čtvrtý zápas série, a nejpozději v úterý 20. června, pokud by o vítězi Stanley Cupu rozhodoval až poslední sedmý duel.