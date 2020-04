NHL ani NBA se nevzdávají snahy dohrát sezonu

New York - Hokejová NHL ani basketbalová NBA se nevzdávají plánu na dohrání sezony, jež byla v březnu přerušena kvůli pandemii koronaviru. Představitelé elitních zámořských soutěží uvažují o květnovém návratu k individuálnímu tréninku či přípravě po skupinkách v klubových tréninkových centrech, ale přesný časový rámec nemají.

NHL a hráčská asociace NHLPA zveřejnily prohlášení o snaze dohrát sezonu v den, kdy epidemiolog z krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci naznačil, že profesionální severoamerické ligy by se měly už raději soustředit na další sezonu.

"Pokud nemůžete garantovat bezpečnost, musíte bohužel do toho kyselého jablka kousnout a říct: Možná se budeme muset v této sezoně těchto sportů vzdát," uvedl Fauci ve středu.

Vedení NHL uvedlo, že se nyní soustředí na přechod z první fáze - tedy přerušení soutěže a izolace hráčů - do druhé, během níž by se hokejisté mohli připravovat ve skupinkách v tréninkových centrech. "Věříme, že bychom se mohli přesunout do druhé fáze někdy v polovině či druhé polovině května," uvedli představitelé hokejové ligy.

Komisionář Gary Bettman minulý týden řekl, že sezona NHL by se mohla rozběhnout centralizovaným způsobem na dvou až čtyřech stadionech, kde by bylo soustředěno více týmů.

O podobném kroku podle všeho uvažuje také NBA. Podle sportovní televize Stadium už vedení soutěže získalo souhlas od společnosti Disney, aby liga mohla jako jedno z míst pro dohrání sezony využít Walt Disney World Resort na Floridě. Dalšími uvažovanými oblastmi jsou údajně Bahamy či Las Vegas.

NBA v pondělí uvedla, že brzy zveřejní instrukce k možnému otevření tréninkových center, pokud to místní úřady povolí. Liga nařídila klubům uzavřít tréninková centra týden poté, co se sezona 11. března zastavila po pozitivním koronavirovém testu Rudyho Goberta z Utahu. Den nato přerušila provoz i NHL.

Spojené státy americké jsou koronavirem nejhůře postiženou zemí na světě. Covidem-19 tam podle oficiálních údajů onemocnělo více než 1,038.000 lidí a téměř 61 tisíc s touto nemocí zemřelo.