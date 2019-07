NHC:Tropická bouře Barry u Louisiany patrně zesílí na hurikán

Lidé sledují vlny na jezeře Lakeshore Drive v New Orleans při příchodu tropické bouře Barry.

Lidé sledují vlny na jezeře Lakeshore Drive v New Orleans při příchodu tropické bouře Barry. ČTK/AP/Matthew Hinton

New Orleans (USA) - Tropická bouře Barry, která se blíží k pobřeží amerického státu Louisiana, patrně podle Národního střediska pro hurikány (NHC) zesílí na hurikán. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump v Louisianě vyhlásil stav nouze, což státu umožní čerpat peníze a pomoc z federálních zdrojů.

Bouři kolem 6:30 SELČ doprovázel vítr o rychlosti 100 kilometrů za hodinu a nacházela se 125 kilometrů jižně od města Morgan City. Pohybovala se rychlostí necelých pět kilometrů za hodinu západo-severozápadním směrem.

Hladina voda v řece Mississippi se ve městě New Orleans do pondělí podle meteorologů zvýší až o 5,2 metru. To znamená o 0,6 metru méně než udávala předchozí předpověď. Protipovodňová hráz chránící město je vysoká šest až 7,5 metru.

Pro New Orleans bouře znamená náročnou zkoušku protipovodňových opatření, která město po ničivém úderu hurikánu Katrina v roce 2005 modernizovalo. Guvernér Louisiany John Bel Edwards řekl, že New Orleans mohou obecně ohrozit lijáky, rozvodněná řeka a vzedmutí hladiny moře. "Čekáme všechny tři případy," dodal.

Na řádění živlu se mezitím připravuje národní garda a záchranářské týmy, které mají k dispozici plavidla a vozidla s technikou pro pohyb v zaplavených oblastech. Garda oznámila, že v pohotovosti má také helikoptéry a že má nachystané zásoby pitné vody, potravin a dek.