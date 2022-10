Nguyen svým výkonem nastartoval a podpořil celý tým, řekl trenér Svědík

Nice - Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík ocenil po utkání 4. kola skupiny Evropské konferenční ligy v Nice především brankáře Filipa Nguyena. Třicetiletý gólman podle něj chytil několik vyložených šancí a svým výkonem nastartoval spoluhráče. Tým z Uherského Hradiště i jeho zásluhou po obratu překvapivě zvítězil 2:1, oplatil francouzskému celku domácí prohru 0:1 a dál drží naději na postup do vyřazovací fáze.

Domácí šli do vedení ve 14. minutě, kdy se trefil Sofiane Diop. Další branku ale nepřidali. "Celý zápas nás podržel Filip Nguyen. Za stavu 0:1 chytil tři tutové góly. Svým výkonem nastartoval a podpořil celý tým," řekl Svědík na tiskové konferenci.

Se začátkem zápasu osmačtyřicetiletý kouč spokojen nebyl. "V prvním poločase jsme podali nejhorší výkon v Evropské konferenční lize. Navázali jsme tak na nedělní ligové utkání s Bohemians (porážka 2:4). Ztráceli jsme jednoduché míče, v obranné fázi jsme se špatně posouvali vzhledem k soupeřově postavení. V poločase jsme reagovali střídáním a změnou rozestavení. Druhý poločas jsme stupňovali, od začátku bylo vidět, že je to lepší, kompaktnější," uvedl Svědík.

Hosté vyrovnali v 75. minutě díky Michalu Tomičovi. O devět minut později dostal červenou kartu domácí stoper Todibo a z následného přímého kopu otočil skóre střídající Petr Reinberk. "Od vyrovnávacího gólu jsme byli lepší a nebezpečnější. Soupeř se už do ničeho nedostal. Pramenila z toho červená karta a rozhodující gól na 2:1," prohlásil Svědík.

"Otočili jsme to i díky vynikajícím fanouškům, partnerkám a manželkám, kteří tady s námi byli a fandili nám," podotkl někdejší trenér rodných Pardubic, Ostravy či Mladé Boleslavi. Utkání se hrálo bez diváků kvůli disciplinárnímu trestu pro Nice za chování jeho fanoušků při zápase proti Kolínu nad Rýnem, Slovácko však aspoň mohlo podpořit několik desítek lidí z řad sponzorů a partnerek hráčů.

Reinberkův gól z přímého kopu Svědíka překvapil. "Neumí je kopat. Ale sami víte, že standardky nám dělají problémy. I dnes to Mára (Havlík) nezahrával tak, jak bychom chtěli, ty balony byly velké kopce. Tohle byla dobrá standardka pro praváka. To, že si k tomu stoupnul Péťa, byla trochu náhoda. Vzpomněl si na časy, kdy dal Spartě dva góly. Jsem rád, že utkání rozhodl. Ať už je u toho kdokoli, zajímá mě jenom, jestli balon skončí v síti," uvedl Svědík.

Úřadující vítěz domácího poháru, který je v české nejvyšší soutěži aktuálně až jedenáctý, zvítězil po dvou soutěžních porážkách. Ve skupině Konferenční ligy zaznamenal na čtvrtý pokus první triumf. "Otočení zápasu bylo velmi důležité pro tým. Dalším důležitým bodem byl výkon Filipa Nguyena. Nevím, jestli nás to nastartuje do zbytku podzimu, ale na nadcházející (ligový) zápas (v Ostravě) je to velká vzpruha. Karta se otočila proto, že jsme si za tím šli. Dobře jsme ve druhém poločase pracovali. Když tomu jdete naproti, musí se to zlomit. Nevím, jestli se to zlomí pro celý podzim," prohlásil Svědík.

Jeho svěřenci sice ve skupině D zůstali na posledním místě, ale mají stejně bodů jako třetí Kolín nad Rýnem a na druhé Nice ztrácejí jen bod. Tabulku nečekaně vede s osmi body Partizan Bělehrad. "Moc mě těší i to, že jsme přispěli do našeho koeficientu. Je jenom škoda, že to nedotáhla Slavia," připomněl Svědík porážku Pražanů 0:2 v Kluži.