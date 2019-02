Praha - Fotbalista Michael Ngadeu nakonec zůstal ve Slavii, do Fulhamu nepřestoupil. Anglický klub do čtvrteční půlnocí, kdy byla v Premier League uzávěrka přestupů, nedokončil s kamerunským obráncem zdravotní prohlídku a z chystaného transferu sešlo.

Osmadvacetiletý stoper dostal ve čtvrtek během dne svolení jednat s Fulhamem a ze soustředění Slavie odcestoval do Londýna. Předposlední klub anglické ligy podle médií nabízel za Ngadeua Slavii v přepočtu asi 116 milionů korun, ale přestup se nakonec nestihl dotáhnout.

Kamerunský reprezentant, který má v Edenu smlouvu do června příštího roku, tak v pražském klubu zůstává. "Přesto, že Slavia kolem 23. hodiny odsouhlasila smlouvu a vyšla vstříc i ve zdravotní prohlídce, která nebyla dokončena, tak Michael Ngadeu zůstává ve Slavii," uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Jsem v pohodě, v pondělí se opět připojím ke klukům v Praze, až se vrátí ze soustředění. Těším se na jarní část, věřím, že budeme úspěšní jak v domácí soutěži, tak i na evropské scéně," doplnil pro klubový web Ngadeu.

Do Slavie přišel v květnu 2016 a vypracoval se v jednu z opor týmu. V české nejvyšší soutěži Ngadeu odehrál celkem 63 zápasů a dal sedm branek, jednou dokonce zaznamenal i hattrick. Za Slavii nastupoval také v Evropské lize, ve které byl dvakrát zvolen do nejlepší jedenáctky kola. Na kontě má dvacet startů za Kamerun, s nímž ovládl předloňské mistrovství Afriky a byl vybrán do sestavy šampionátu.