Neznámý vandal posprejoval fasádu zámku v Opočně

Opočno (Rychnovsko) - V minulých dnech někdo posprejoval fasádu severního křídla státního zámku v Opočně na Rychnovsku neznámou látkou růžové barvy. Zřejmě se tak stalo někdy v 24 hodinách od nedělních 17:00, informovala dnes ČTK policie. Oznámení o posprejování fasády zámku přijala v pondělí odpoledne. Policie žádá o pomoc veřejnost.

"Případem sprejerství se intenzivně zabýváme. Policisté oznámení prověřují pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci," řekla ČTK policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.

Podle ní neznámý pachatel nápis o rozměrech zhruba 150krát 70 centimetrů nastříkal v době od 23. dubna od 17:00 do 24. dubna do 16:00.

"Nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal, řeším to prvně, momentálně poptávám firmy, které by to dokázaly odstranit a za kolik. Škodu vyčíslenou zatím nemáme. Odhaduji, že to bude několik desítek tisíc korun," řekl dnes ČTK kastelán zámku Tomáš Kořínek, který policii případ oznámil.

Informace k případu lze volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo přímo policistům obvodního oddělení na telefonní číslo 974 536 701. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí až rok vězení.

Zámek Opočno je ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) a patří mezi nejnavštěvovanější státní památky v Královéhradeckém kraji.