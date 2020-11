Nezmar se dozvěděl, že figuruje v odposleších v kauze s Berbrem

Praha - Nedávný funkcionář fotbalové Slavie Jan Nezmar se dozvěděl, že figuruje v policejních odposleších v kauze údajné korupce a ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy. Vloni v dubnu měl s nejvýše postavenou osobou aféry bývalým místopředsedou FAČR Romanem Berbrem po telefonu mluvit o delegaci rozhodčího Petra Ardeleanua na utkání Pražanů s Olomoucí. Serveru SeznamZprávy.cz řekl, že policie ho nekontaktovala.

"Doneslo se ke mně, že se snad v odposleších, které jsou ve spisu v souvislosti s vyšetřováním Romana Berbra, měl objevit i jeden můj telefonát. Já si ho nepamatuju, takže opravdu nevím, jak přesně jsme ten rozhovor měli vést. Ale podle fotbalové šuškandy tam má být hovor, ve kterém jsme se bavili o nominaci rozhodčího Ardeleanua k našemu utkání s Olomoucí," citoval Nezmara server SeznamZprávy.cz.

Slávisté hráli v mistrovské sezoně 2018/19 s Olomoucí poslední kolo základní části a na dálku bojovali o ligový titul s Plzní. Sigmu po obratu porazili 2:1.

"Bylo to těsně před rozehráním nadstavbové části ligy. Petr Ardeleanu je všeobecně považován za hodně proplzeňského rozhodčího. Takže ve Slavii vznikla z jeho nominace docela panika. Asi mi šlo o to, aby nám nebylo ublíženo," řekl Nezmar s tím, že policie ho nekontaktovala. Na dotaz, zda Berbrovi něco nabízel, odpověděl, že ne.

S Berbrem se prý vídal několikrát do roka. "Potkával jsem se s ním tak pětkrát do roka, možná jednou měsíčně jsme si zavolali. Probírali jsme různá témata: reprezentaci, termínové listiny, juniorky ve třetí lize. Debaty o delegaci sudích mezi námi určitě běžné nebyly," řekl Nezmar.

"Lidé mají kolikrát pocit, že ten, kdo se s ním kdy potkal, musel jet nutně na červenou, ale tak to není. Možná někdo řekne, že jsem jel na oranžovou. Pohyboval jsem se v šedé zóně, ve které se v českém fotbale funguje," podotkl Nezmar, který ve Slavii skončil v létě. V Edenu nejprve dělal sportovního ředitele a pak krátce viceprezidenta klubu pro sport.

Výkony rozhodčích se prý ovlivňovat nikdy nesnažil. "To by byla jasná červená. A na ni já jsem opravdu nikdy nejel," řekl Nezmar. I vzhledem k tomu, že figuruje v odposleších, neuvažuje o tom, že by kandidoval do nového vedení FAČR. "Ne, já se nemůžu zapojit do žádných nových struktur, nemám na to právo," dodal bývalý liberecký funkcionář.