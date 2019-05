Nezmar cílí na Ligu mistrů, věří, že Slavia dokáže udržet opory

Ostrava - Podle sportovního ředitele Jana Nezmara je dalším cílem slávistických fotbalistů po zisku ligového titulu zkusit v létě projít do skupiny Ligy mistrů. Pražané vstoupí až do závěrečného 4. předkola a mají tak zároveň jistotu minimálně skupiny Evropské ligy. Nezmar věří, že se vedení podaří udržet stávající kádr včetně zřejmě největší opory a nejžádanějšího hráče záložníka Tomáše Součka.

"Zcela jednoznačně bude další cíl pokusit se o Ligu mistrů. Samozřejmě je příjemná představa, že začneme až ve 4. předkole. Ale na druhou stranu když vidím, jací soupeři se nám tam rýsují včetně Ajaxu, tak si radši tohle hodnocení nechám na později," řekl novinářům Nezmar s úsměvem po bezbrankové remíze v předposledním kole ligové nadstavby v Ostravě, která Pražanům vynesla definitivu titulu.

Věří, že Slavii během léta nepotká odchod opor. "Samozřejmě očekávám, že zájem o hráče bude, on už koneckonců nějaký je. Nicméně si myslím, že všichni ve Slavii včetně hráčů nějak vnímáme, že ty ambice, která máme, se dají ještě trošku posouvat. Myslím tím hlavně Ligu mistrů. Takže věřím, že i u hráče tohle povědomí, když se bude lámat chleba, nějaké bude. A věřím, že se nám plus minus podaří udrží kádr pohromadě," uvedl Nezmar.

Zájem ze zahraničí může být například o stopera Michaela Ngadeua, evropské kluby však usilují hlavně o Součka. Slávisté se nicméně pokusí reprezentačního středopolaře ještě udržet.

"Je jedním z našich nejdůležitějších hráčů. Je to velké téma, ale já věřím, že společnými silami a komunikací se to podaří ustát. Jsem přesvědčen o tom, že Tomáš v tom našem prostředí dokáže udělat ještě jeden krok nahoru a že se to vyplatí i jemu. Jsem přesvědčen, že by neztrácel čas, kdyby ještě zůstal," uvedl bývalý hráč a sportovní ředitel Liberce.

Připustil, že si po zisku titulu se Slavií i oddychl. "Oproti Liberci je to velký rozdíl. Ve Slovanu byl titul vždy překvapení. Netvrdím, že tady je to jasné, že máte vyhrát titul, když jste ve Slavii. Ale přece jen díky ambicím, podmínkám a možnostem, které Slavia má, se už dopředu dává titul za cíl. Takže kromě radosti je tam i určitý kousek úlevy," řekl Nezmar.

Je přesvědčen, že Slavia získala titul zaslouženě. "Věřím, že až na pár výjimek jsme předváděli výborný fotbal, dávali jsme spoustu gólů. Netvrdím, že to bylo bez zaškobrtnutí, určitě bych si dokázal představit, že to v některých zápasech přece jen bude vypadat trochu jinak," uvedl.

"Dnes a možná ty poslední dva zápasy to nebylo úplně takové, jak jsme hráli celou sezonu, ale tak to někdy prostě je. Připravovali jsme se na to, že nadstavba bude trochu jiná soutěž, jiný sport. Hraje v ní nejlepší šestka každý s každým, je to trošku svázané nervozitou. Ale celkově jsme to zvládli super," dodal Nezmar.