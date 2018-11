Praha - Nejlepšími neziskovými organizacemi v republice se letos staly spolek volného času pro děti Kamarádi ze středočeského Stochova, brněnská organizace Debra pro pacienty s nemocí motýlích křídel a terapeutické centrum Modré dveře z Kostelce nad Černými lesy. Ceny Neziskovka roku jim na ceremoniálu v pražském divadle Archa udělila dnes Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Cenu veřejnosti získala společnost Post Bellum.

Ocenění nadace rozdávala pošesté. Cena má zviditelnit profesionálně řízené neziskové organizace a ukázat jejich kvalitní práci a přínos. "Vidíme, že důvěra v neziskový sektor klesá. Málokdo si přitom uvědomuje, co neziskovky všechno dělají a jak by vypadal jen jediný den bez nich," řekla ČTK ředitelka NROS Jana Vožechová.

Neziskové organizace se staly terčem kritiky i nenávistných komentářů na sociálních sítích. Někteří politici začali zpochybňovat jejich přínos a volali po omezení dotací. Vláda mluví o nutnosti podporu přehodnotit. Odborníci na sociální problematiku ale varují, že bez prospěšných společností, spolků a dalších organizací by se v Česku mohly zhroutit služby pro seniory, vážně nemocné či postižené.

Podle vládního rozboru financování dostaly neziskové organizace od státu, ministerstev a státních agentur v roce 2016 na dotacích 17,9 miliardy korun. Největší část z toho putovala do sportu, a to 34 procent. Celkem 30 procent sumy plynulo do sociálních věcí, devět procent do vzdělávání, zbytek do ochrany památek a životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství či výzkumu.

Hodnocení neziskových organizací před oceněním provádějí experti z firem, úřadů i neziskového sektoru. Zaměřují se na tři kategorie - malé, střední a velké organizace. Do užšího výběru postupuje v každé kategorii pět neziskovek. Do nich se pak vypraví hodnotitelé a zkoumají činnost, řízení, financování i komunikaci s veřejností. Vybraní finalisté z každé kategorie nakonec představují svou společnost a její práci před komisí, která určí vítěze.

Mezi malými organizacemi letos uspěl stochovský spolek Kamarádi, který se snaží od roku 2000 vyplňovat volný čas dětí i dospělých. Provozuje i rodičovské centrum. V kategorii středních organizací uspěla brněnská Debra, která od roku 2004 pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel a jejich rodinám. Služby jim poskytuje zdarma. Terapeutické centrum Modré dveře z Kostelce poskytuje psychologickou i sociální podporu lidem v obtížných situacích. Vzdělává i odborníky, kteří s potřebnými pracují. Cenu veřejnosti získala organizace Post Bellum, která zaznamenává příběhy obětí totalitních režimů.

Nadace rozvoje občanské společnosti slaví letos čtvrtstoletí své existence. Snaží se podporovat a rozvíjet neziskový sektor v Česku. Dosud rozdělila přes 1,8 miliardy korun mezi víc než 7500 projektů. Nadační příspěvky pocházejí z grantů z Evropského hospodářského prostoru i od dárců. Nejznámějším projektem NROS je sbírková akce Pomozte dětem.