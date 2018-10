Praha - Odbory a neziskové organizace vyzvaly otevřeným dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda vypracovala slibovaný zákon o sociálním bydlení. Náhradní investiční program výstavby bytů podle nich problém lidí v bytové nouzi neřeší. Dopis podepsali zástupci Platformy pro sociální bydlení, Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), Armády spásy, Charity ČR, Naděje nebo Sítě aktérů pro domov, která sdružuje azylové domy.

Signatáři dopisu připomněli, že k vypracování zákona o sociálním bydlení se vláda zavázala v programovém prohlášení. Babiš ale minulý měsíc uvedl, že samostatný zákon nejspíš nevznikne a vláda se soustředí na program výstavby. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) pak počátkem října uvedla, že pokud by se nyní zákon o sociálním bydlení připravoval, zbrzdilo by to pomoc lidem v tísni o několik let. Dotační program pro obce na výstavbu bytů chce vláda spustit na jaře příštího roku, ročně by v něm měly být dvě miliardy korun.

"Obracíme se na Vás s žádostí o přehodnocení záměru vypustit z plánu legislativních prací vlády přípravu zákona o sociálním bydlení," píše se v otevřeném dopise premiérovi. O záměru vypustit zákon z plánu legislativních prací podle autorů dopisu informovala Dostálová 11. října na grémiu k sociálnímu bydlení. Věcný záměr zákona včetně jeho dopadů byl přitom podle dopisu připraven na ministerstvu pro místní rozvoj 16. srpna, vládě měl být podle plánu legislativních prací předložen během října.

Hodnocení dopadů regulace (RIA) z poloviny srpna podle signatářů doporučovalo jako nejvhodnější variantu právě vytvoření samostatného zákona o sociálním bydlení. Jako nedostatečný naproti tomu nedoporučovalo program investiční výstavby. Navrhované dvě miliardy korun ročně by podle odhadů ministerstva po místní rozvoj mohly stačit na 1400 bytů, což by ani nepokrylo roční přírůstek lidí v bytové nouzi, který vládní materiál odhaduje na 3000 domácností, píše se v dopise.

"Navíc investiční program nezajistí proklamovanou koordinaci zdrojů a zodpovědností k řešení bytové nouze," napsali autoři dokumentu. Peníze na výstavbu nájemního bydlení nemohou podle nich nahradit, ale pouze doplnit legislativní řešení. Uvedli, že kvůli rostoucím cenám přibývá občanů ohrožených ztrátou bydlení a zákonný rámec řešení bytové nouze by pomohl stovkám tisíc lidí.

V programovém prohlášení vlády v kapitole o bytové politice se píše, že vláda připraví zákon o sociálním bydlení, který bude řešit potřeby lidí v nouzi a na okraji společnosti, vytvoří podmínky pro obce a s nájemníky sociálních bytů budou pracovat sociální pracovníci. Radnice budou moci podle prohlášení po investorech požadovat, aby určitý podíl bytového projektu tvořily levné byty.

V minulém volebním období připravoval zákon o sociálním bydlení resort práce pod vedením ČSSD. Tehdejší vláda ČSSD, ANO a lidovců se na normě nedokázala dohodnout. Spory panovaly hlavně mezi ANO a ČSSD. Strany nenašly třeba shodu na tom, kdo by měl mít na sociální bydlení nárok. Vadil i původní návrh, že by obce měly povinnost ve svém bytovém fondu mít určité procento sociálních bytů.