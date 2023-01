Nezávislí filmaři po letech vyrážejí do hor, začíná filmový festival Sundance

Park City (USA) - Nezávislí filmaři i hollywoodské hvězdy nazouvají sněhule a poprvé po dvou letech vyrážejí do utažských hor, píše agentura AFP. V americkém městečku Park City ve 2100 metrech nad mořem dnes začíná festival nezávislých filmů Sundance. Poprvé po covidové pauze se koná fyzicky na místě a jeho programový tým musel před začátkem projít rekordních 16.000 přihlášených filmů.

Fotogalerie

Sundance letos divákům nabídne asi 110 snímků. Jejich tvůrci jsou podle programové ředitelky Kim Yutaniové nadšení, že se mohou znovu setkat osobně. "Nic nenahradí okamžik, kdy se dílo setká s veřejností. Tvůrcovu nervozitu před projekcí, vědomí, že prožívá reakce diváků a pak odpovídá na jejich otázky," popisuje Yutaniová.

Základním kamenem festivalu bývají tradičně dokumenty. Jedním z nejočekávanějších je letos Deep Rising, který vypráví havajský herec Jason Momoa. Pojednává o hledání a těžbě vzácných kovů pod hladinou moře potřebných pro výrobu baterií. Další americká hvězda Dakota Johnsonová propůjčila svůj hlas dokumentu The Disappearance of Shere Hite, který vypráví zapomenutý příběh Shere Hiteové, autorky knihy Hite Report: A National Study of Female Sexuality, jíž se prodaly miliony kopií a vyvolala značný ohlas.

Do programu festivalu se otiskla i ruská válka na Ukrajině. Snímek Iron Butterflies zkoumá havárii letu MH17, který se v roce 2014 zřítil s 298 lidmi na palubě v oblasti ovládané proruskými separatisty na východě Ukrajiny. O samotné invazi po únoru 2022 pak vypráví dokument "20 days in Mariupol".

Ačkoliv u fikcí se Sundance nezaměřuje na vysokorozpočtové snímky, na festivalu vystoupí i řada hollywoodských hvězd. Herečka Emilia Jonesová, která se proslavila v hlavní roli oscarového snímku V rytmu srdce (2021), představí dva celovečerní filmy: adaptaci slavné newyorské povídky Cat Person a snímek Fairyland inspirovaný knihou o šíření AIDS v San Francisku.

Sundance po zkušenosti z pandemických let přistoupil na hybridní formu. Od 24. ledna, pět dní po začátku festivalu, zpřístupní mnoho filmů na on-line lidem, kteří si nyní už vyprodané internetové lístky nakoupili, píše filmová kritička Lindsey Bahrová pro agenturu AP.

"Ačkoliv některé z uváděných filmů distributory už mají, pro mnohé bude Sundance příležitostí uzavřít nové smlouvy. Po několika letech dominance streamovacích společností, které rozhodně nemají hluboko do kapsy, se filmový trh snad stabilizoval. Diváci na streamovacích platformách jsou opatrnější a tradiční studia se naučila, jak na trhu soutěžit," uvádí Bahrová.

Filmový festival Sundance začíná dnes a potrvá do 29. ledna.