Nezávislí divadelníci chtějí po vládě kompenzace za ušlý zisk

Praha - Zástupci nezávislé divadelní scény žádají po ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD), aby začala jednání o způsobu kompenzace škod, které údajně vzniknou zásahem státu kvůli prevenci šíření koronaviru. Napsali mu otevřený dopis, ve kterém uvádějí, že 90 procent personálu těchto divadel nepracuje v zaměstnaneckém poměru a jejich příjmy jsou závislé na počtu odehraných akcí. Mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová dnes ČTK řekla, že se ministr se zástupci asociace a dalších nezávislých umělců v pátek sejde.

Bezpečnostní rada státu v úterý vyhlásila zákaz konání všech akcí, při nichž by se na jednom místě mohlo shromáždit více než 100 lidí. Od rána začala svá vystoupení rušit především divadla, a to scény zřizované státem, městy i divadla soukromá. Ta se ale snaží svou produkci, na níž jsou existenčně závislá, udržet. Některé scény proto omezují kapacitu diváků, aby zůstala pod stovkou lidí, jiné chtějí hrát bez diváků a produkci přenášet po internetu; zřejmě by v takovém případě nemusely vracet vstupné. Některé, jako třeba Cirk La Putyka, už přímo požádaly své diváky o finanční podporu.

"Chápeme, že je nutné čelit zdravotním rizikům a dostupnými prostředky bránit šíření epidemie. Nicméně je důležité si uvědomit, že kulturní organizace jsou bytostně odkázány na přítomnost publika a pokud by tato situace trvala dlouhodobě, bude ohrožena ekonomika již tak podfinancovaného kulturního průmyslu," uvedl předseda Asociace nezávislých divadel Štěpán Kubišta.

Podle něj hrozí reálná možnost, že se v případě dlouhodobých opatření celá jedna sociální skupina ocitne zcela bez prostředků. Proto požádala asociace ministra kultury, aby se zahájilo jednání o způsobu kompenzace škod, které vzniknou vyhlášením vládního zákazu akcí s účastí nad 100 lidí.

Zaorálek v úterý na dotaz ČTK uvedl, že pokud se vláda dohodne na tom, že bude ušlé zisky podnikatelům kompenzovat, bude usilovat o to, aby se takové opatření vztahovalo i na resort kultury. Vláda zatím jednala o úvěru pro podnikatele.