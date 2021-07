Nězavisimaja Gazeta: Putinova debata ukázala problémy v systému státní správy

Moskva - Systém státní správy vybudovaný v Rusku má podstatný nedostatek - nezajišťuje žádoucí výsledek. Tento systém ignoruje výzvy občanů, kteří jsou nuceni stěžovat si hlavě státu na protékající střechy v mateřských školách, na chybějící silnice, na vysoké ceny, na vydírání úředníků, na špinavou pitnou vodu v domech, na nedostatek práce a nevyplácené mzdy. Napsal to dnes list Nězavisimaja gazeta v souvislosti se středeční debatou prezidenta Vladimira Putina s občany známou jako "Přímá linka".

Prezident v "Přímé lince" občanům odpovídal, že finanční prostředky z rozpočtu již byly přiděleny a na federální úrovni již byla přijata nezbytná rozhodnutí. A skutečně to tak je. Občané však často nevidí výsledek těchto rozhodnutí. A paradoxem je, že v zářijových volbách budou muset u sebe na místní úrovni vybírat představitele tohoto nefungujícího systému.

Příznačné je, že šéf státu moc nezmiňoval národní projekty ani ukazatele květnových (červencového) prezidentských dekretů. A přitom zejména národní projekty prezident Putin označoval za hlavní nástroje zlepšení života občanů. Pro tyto národní cíle a národní projekty se vybíraly biliony z rezerv, byly zvýšeny daně a byl vybudován komplexní systém financování a kontroly.

Proč tedy hlava státu stěží mluví o úspěších a zlepšeních životů občanů díky řízení národních projektů? Pravděpodobně proto, že tato státní správa často nefunguje a nepřináší očekávané výsledky - s výjimkou nejjednodušších opatření v podobě přímých plateb rodinám s dětmi.

"V blízké budoucnosti budou pro tyto účely poskytnuty velké finanční prostředky, 500 miliard rublů bude směřovat na infrastrukturní projekty. 150 miliard půjde přímo z Národního fondu sociální péče na problémy bydlení a komunálních služeb. Dalších 150 miliard půjde prostřednictvím infrastrukturních cenných papírů, přes finanční ústav DOM.RF," takovou odpověď dostali Rusové, kteří si stěžovali na poškozené domy nebo na pitnou vodu z vodovodu.

Vyčlenění prostředků z rozpočtu je skvělé. Co se ale stalo s vodovodem za posledních 20 let? Nejjednodušší odpověď: chátrá. Pokud v roce 2000 bylo v zemi 102.000 kilometrů vodovodních sítí, jež potřebovaly výměnu, pak v roce 2020 to už bylo 171.000 kilometrů. To znamená, že stav vodovodů v Rusku se zhoršil o více než 50 procent.

Úředníci možná rychle vymění vodní čerpadlo stěžovatelce, které se podařilo obrátit na prezidenta. Celkový výsledek práce systému státní správy se tím však nezmění. Jak vidíme, státní aparát může pohotově reagovat na jednotlivé stížnosti občanů u prezidenta Ruské federace. Stejný aparát ale není schopen zlepšit životní podmínky ruského obyvatelstva jako celku.

Stížnosti na vysoké účty za služby (od 20.000 do 70.000 rublů) také vyvolaly okamžitou reakci státního systému. Guvernér Ťumeňské oblasti Alexander Moor bezprostředně po vysílání "Přímé linky" řekl, že bude s regionální vládou diskutovat o problémech, s nimiž se obyvatelé obrátili na prezidenta. A vyšetřovací výbor provede kontrolu poté, co si obyvatelé stěžovali na nadhodnocení tarifů za bydlení a komunální služby.

Před "Přímou linkou" s prezidentem se obyvatelé, jak si postěžovali, "obraceli na všechny instance a všude dostali odpověď, že se jedná o ekonomicky oprávněné ceny". To znamená, že v normálním režimu systém řízení fungující v Ruské federaci jednoduše není schopen řešit problémy občanů. Místní funkcionáři navíc začínají vyhrožovat těm občanům, kteří se pokoušejí stěžovat si u ruského prezidenta.