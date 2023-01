Nezapomenutelný turnaj, tohle je pro mě nejvíc, řekl po finále Svozil

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu (Kanada): Finále: Kanada - Česko, 6. ledna 2023. Zklamaní hokejisté ČR.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu (Kanada): Finále: Kanada - Česko, 6. ledna 2023. Zklamaní hokejisté ČR. ČTK/AP/Darren Calabrese

Halifax (Kanada) - Čeští hokejoví junioři ve finále s favorizovanou domácí Kanadou prohrávali 0:2, zbraně ale přes nepříznivý stav nesložili. Tým kapitána Stanislava Svozila dokázal zápas dovést do prodloužení a byl velmi blízko zlaté tečce. I když na ni nedosáhl a prohrál 2:3 v prodloužení, zanedlouho dvacetiletý obránce vnímal celý turnaj jako vrchol dosavadní kariéry.

Celkové dojmy z MS měl i přes bolestnou porážku mimořádně pozitivní. Vždyť Česko si zahrálo finále po dlouhých 22 letech. Na turnaji ani jednou neprohrálo v základní hrací době a vedle výsledků si vysloužilo obrovský respekt i díky výkonům. "Je to nezapomenutelný turnaj, získali jsme medaili… Tohle je pro mě nejvíc," řekl Svozil v rozhovoru s novináři.

Kanaďané vykročili za úspěšnou obhajobou gólem v prvních dvou třetinách. I v té třetí se dlouho zdálo, že favorit má zápas pod kontrolou. V posledních osmi minutách ale bylo všechno jinak. "Sice jsme ztráceli dva góly, ale nikdo z nás si nemyslel, že je po zápase. Museli jsme vstřelit dva góly, šli jsme si za tím a podařilo se nám to," ocenil bojovnost mužstva Svozil.

Zásluhou slepených branek, které vstřelili Jiří Kulich a Jakub Kos, dostalo finále nový rozměr. Česká reprezentace se dotáhla na 2:2 a zaskočeným Kanaďanům dál zatápěla, vítězný zásah byl blízko a domácí gólman Thomas Milic měl i porci štěstí. "Kanaďani se podle mě ve třetí třetině zatáhli. Nám to trošku pomohlo, dostávali jsme se více k jejich brance," řekl Svozil.

"Když jsme vyrovnali, emoce byly parádní. Všichni jsme po sobě skákali, bylo to neuvěřitelné. Třináct sekund před koncem jsme ale mohli mít radost ještě větší," připomněl Svozil moment, kdy Češi doráželi na už ležícího brankáře. Dokonání obratu bylo velmi blízko.

Prodloužení trvalo šest minut a 22 sekund. Pak se Kanaďané po ojedinělém zaváhání české trojice dostali do přečíslení a zásluhou Dylana Guenthera rozhodli. "Je to škoda. Mohli jsme jet do šance, jenže nám odskočil puk. Oni z toho pak jeli dva na jednoho na druhé straně," popsal Svozil, jak se rodila vítězná akce Kanady.