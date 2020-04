Nezaměstnanost zůstala v březnu na 3 pct, volných míst ubylo

Praha - Nezaměstnanost v Česku zůstala v březnu na únorových třech procentech, na stejné úrovni byla i loni v březnu. Počet lidí bez práce klesl proti únoru o téměř 1700 na 225.678, což je nejnižší březnová hodnota od roku 1997. O více než 9000 ubylo ale také volných pracovních míst, úřad práce jich evidoval 342.287. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) již dříve uvedla, že koronavirová krize by se mohla na údajích projevit až v příštích týdnech. Podle analytiků jsou příznivá březnová data jen dočasná, v dubnu lze čekat kvůli dopadům pandemie výrazné zhoršení.

"Během března zaznamenal ÚP ČR v souvislosti se situací kolem koronaviru zvýšený zájem zaměstnanců i OSVČ o informace k možné evidenci. Počet lidí, kteří se nakonec na Úřad práce ČR přihlásili, byl meziročně o 3,8 procenta a meziměsíčně o 6,1 procenta vyšší. Žádost o zprostředkování zaměstnání a zavedení do evidence podalo 35.714 lidí," uvedl úřad. Naopak 37.405 uchazečů o zaměstnání z evidence odešlo.

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době podle ředitele Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jana Karmazína především lidé, kteří pracují v pohostinství, ve službách a v cestovním ruchu. Právě tyto oblasti postihla přijatá epidemiologická opatření v největší míře a zaměstnavatelé dočasně uzavřeli své provozy. "Obdobná situace nastává v oblasti automobilového průmyslu a u subdodavatelů působících v této oblasti. Hlásí se i ti, kteří pracovali ve výše uvedených oborech v zahraničí, například v Rakousku, Itálii, SRN či Švýcarsku. Jsou mezi nimi i pendleři," sdělil Karmazín.

Mezi těmi, kteří kvůli omezením přerušili v březnu svou činnost, byli i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), většinou drobní podnikatelé a řemeslníci.

Nejvíce nově příchozích na úřad práce eviduje Moravskoslezský kraj, v rámci okresů pak Praha. Naopak nejméně nových uchazečů se v březnu hlásilo v Karlovarském kraji a z hlediska okresů na Jindřichohradecku.

Z regionů republiky měla ke konci března nejnižší nezaměstnanost stejně jako v únoru Praha, kde podíl lidí bez práce mírně stoupl na dvě procenta. Naopak nejvyšší zůstal podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji, kde stejně jako v únoru dosáhl 4,6 procenta. Z okresů vykázaly nejnižší nezaměstnanost Praha - východ s 1,2 procenta a Pelhřimov s 1,5 procenta. Naopak nejvyšší nezaměstnanost je se sedmi procenty na Karvinsku.

Nejmenší konkurence na pracovním trhu byla ke konci března v okrese Praha-východ, kde na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,1 uchazeče. Naopak nejvíce lidí připadalo na jedno místo na Karvinsku, a to 6,9. Celorepublikově na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,7 uchazeče.

Zaměstnavatelé měli v březnu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, zemědělské a lesní dělníky, montážní dělníky, pomocné dělníky ve výrobě, uklízeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, kuchaře, zedníky nebo pomocné manipulační pracovníky. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory.

Analytici: Dobrá data o trhu práce jsou dočasná, přijde zhoršení

Příznivá březnová data o nezaměstnanosti jsou jen dočasná, v dubnu lze čekat kvůli dopadům pandemie výrazné zhoršení. V souvislosti s vývojem nezaměstnanosti v dalších zemích postižených koronavirem jde zatím o příznivý vývoj. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Ti přitom očekávali nárůst nezaměstnanosti již v březnu. Důvodem lepších čísel tak podle nich může být například administrativní zpoždění nebo vyčkávaní, jak dopadne nastavení podpory státu pro drobné podnikatele.

Někteří ekonomové také upozornili, že ministerstvo práce a sociálních věcí nemělo na internetových stránkách ve standardní formě a ohlášeném čase všechny standardně publikované údaje.

"To tentokrát podle očekávání nenastalo, i přesto lze výsledek považovat za překvapivý. Již v březnu totiž vešla v platnost mnohá restriktivní opatření a firmy se tak potýkaly s existenčními problémy. Propouštění zaměstnanců tak bylo nasnadě, což potvrdily ke konci měsíce úřady práce, které podle tehdy zveřejněných zpráv hlásily nával. To ovšem o týden později popřela ministryně práce a sociálních věcí a potvrdil to i dnešní výsledek. Vzhledem restriktivním opatřením lze však očekávat, že nezaměstnanost v následujících měsících dále naroste," uvedla analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková.

Dosavadní omezený růst nezaměstnaných v ČR může tak souviset podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera s nejasnými podmínkami vládní podpory, které se upřesňovaly až koncem března, a také tradičním zpožděním kvůli výpovědním lhůtám.

I podle ředitelky společnosti Bondster Jany Mückové zřejmě v březnu mnohým zaměstnancům ještě dobíhala povinná dovolená a na úřad práce se hlásí až nyní.

Obdobně se vyjádřil i ekonom Komerční banky Michal Brožka. "Svou roli mohla sehrát různá administrativní zpoždění a nebo přirozená zpoždění, kdy Češi z různých důvodů na úřad práce nepospíchají. Trh práce byl před pandemií velmi napjatý, takže se nabízí hypotéza, že by lidé našli novou práci okamžitě," uvedl. Podle něj také značnou roli mohla sehrát nejistota ohledně toho, jakou podporu dostanou OSVČ. "Také je možné, že jde o chybu výpočtu, která v tomto nelehkém období může nastat snáze než jindy," dodal.

Seidler dále upozornil, že v kontextu některých údajů z okolních zemí, kde v posledních týdnech zaznamenali nejprudší nárůst nezaměstnaných v historii, je dosavadní vývoj v ČR příznivý. "Například v USA je zhruba 30násobná populace i počet zaměstnaných osob. Tamní růst žádostí o podporu v nezaměstnanosti za poslední dva týdny vzrostl o deset milionů osob, což relativně k velikosti pracovní síly by znamenalo růst počtu nezaměstnaných v ČR za poslední dva týdny o více než 300.000," uvedl.

"Obávám se ale, že je jen otázkou času, kdy i český trh práce podobně jako v ostatních zemích vykáže výrazné zhoršení. Zajímavé bude nyní sledovat, jak se vyvíjí ostatní statistiky trhu práce, které mají jinou metodiku. Rozdíly by mohly být veliké," uvedl Brožka.

Větší přísun nových uchazečů na pracovní úřady lze tak podle Tomáš Volfa ze společnosti Citfin čekat v dubna. "Dnes už je jasné, že výrazné omezení ze strany vlády budou trvat až do konce tohoto měsíce. Za duben by se mohla nezaměstnanost vyšplhat nad čtyři procenta" uvedl.

Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče jsou březnová čísla spíše než dobrou zprávu o odolnosti trhu práce vnímána jako zastaralý obrázek, protože v dalších měsících počet nezaměstnaných naroste. "Zároveň je ale pravda, že snaha vlády, centrální banky a dalších autorit podpořit ekonomiku a zaměstnanost je enormní. Nárůst nezaměstnanosti může být proto mírnější, než co by probíhajícímu poklesu ekonomické aktivity přisuzovala ekonomická teorie," uvedl.

Ředitel pracovního portálu JenPráce.cz Radovan Hypš upozornil, že zaměstnavatelé budou stále více budou pociťovat úbytek pracovníků ze zahraničí, především v případě stavebnictví. "V letních měsících pak budou zahraniční pracovníky postrádat hlavně v zemědělství," uvedl.

Podíl nezaměstnaných v jednotlivých krajích ČR (v pct.):

Únor 2020 březen 2020 Praha 1,9 2,0 Středočeský kraj 2,5 2,5 Jihočeský kraj 2,6 2,4 Plzeňský kraj 2,5 2,6 Karlovarský kraj 3,0 3,1 Ústecký kraj 4,3 4,3 Liberecký kraj 3,1 3,1 Královéhradecký kraj 2,5 2,5 Pardubický kraj 2,4 2,3 Vysočina 2,8 2,7 Jihomoravský kraj 3,7 3,6 Olomoucký kraj 3,2 3,1 Zlínský kraj 2,5 2,5 Moravskoslezský kraj 4,6 4,6 ČR 3,0 3,0