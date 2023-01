Nezaměstnanost v prosinci stoupla na 3,7 procenta, volných míst ubylo

Praha - Nezaměstnanost v Česku v prosinci stoupla na 3,7 procenta, zatímco předchozí tři měsíce stagnovala na 3,5 procenta. O práci se prostřednictvím úřadů práce ucházelo 271.803 lidí, o 14.616 více než o měsíc dříve. Současně o zhruba 3300 oproti listopadu ubylo volných pracovních míst, kterých zaměstnavatelé na konci loňského roku nabízeli 288.647. Jejich nabídka byla přesto dál vyšší než počet uchazečů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR.

Analytici nárůst nezaměstnanosti poslední měsíc roku očekávali, opakuje se každý rok. "S příchodem zimy postupně končí sezonní práce zejména v zemědělství či ve stavebnictví, a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost," uvedl dnes Úřad práce ČR.

Nejvyšší nezaměstnanost v prosinci zůstala stejně jako v předchozích měsících v Ústeckém kraji, kde dosáhla 5,5 procenta. Následuje Moravskoslezský kraj, kde bylo na konci roku bez práce 5,1 procenta lidí. Tyto regiony mají nejvyšší podíl nezaměstnaných osob dlouhodobě, což podle odborníků odpovídá jejich ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v prosinci v Pardubickém, Plzeňském a Zlínském kraji, a to shodně 2,9 procenta.

Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě výraznější. Nejnižší nezaměstnanost byla na konci prosince v okrese Praha-východ, a to 1,5 procenta, následuje Praha-západ s mírou nezaměstnanosti 1,7 procenta. Na opačném konci žebříčku se umístilo Karvinsko s nezaměstnaností 8,3 procenta a Bruntálsko s 6,9 procenta.

Z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných tvořily 53,5 procenta ženy. Okamžitě do práce mohlo na konci prosince nastoupit 247.793 nezaměstnaných. Na jedno volné pracovní místo připadalo v celostátním průměru 0,9 uchazeče, na Karvinsku to bylo 11,3 a naopak v okrese Praha-východ s nejnižší nezaměstnaností v Česku jen 0,2 uchazeče. Průměrný věk nezaměstnaných činil v prosinci 43,2 roku, o rok dříve to bylo 43,5 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let podle Úřadu práce ČR výrazně nemění.

Nezaměstnanost během loňského roku kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezonní vlivy. "Až do srpna byla v meziročním srovnání nižší, než v roce 2021. V září se pohybovala na stejných hodnotách a od října jsme zaznamenávali nárůst, který byl ale velmi mírný a pohyboval se v jednotkách desetin procentního bodu. V absolutních hodnotách ke konci roku mírně vzrostl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a klesl počet volných pracovních míst," shrnul generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Ze strany zaměstnavatelů stále přetrvává zájem o zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících. V následujících měsících nezaměstnanost v souvislosti s útlumem sezonních prací pravděpodobně vzroste. Situace na trhu práce se bude podle ÚP odvíjet mimo jiné od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, aktuální epidemické situace a dopadů energetické krize na zaměstnavatele.

Ke konci minulého roku pracovalo v Česku podle evidence úřadů práce 173.246 Ukrajinců s udělenou dočasnou ochranou, o měsíc dříve jich bylo necelých 100.000. Zhruba tři čtvrtiny z nich jsou ženy. Nejčastěji pracují jako montážní dělníci nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a dopravě. Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce bylo Ukrajinců 5,2 procenta, v listopadu činila jejich nezaměstnanost 5,3 procenta.

Na základě informací od zaměstnavatelů se letos nechystá žádné velké propouštění. "Firmám se většinou daří optimalizovat náklady. Problémem naopak stále zůstává nedostatek kvalifikovaných lidí. Stále důležitější budou rekvalifikace, proto se na ně zaměříme, například prostřednictvím projektu iRekvalifikace. Ten nabídne kurzy v oblasti digitálních kompetencí, které budou dispozici přes nový e-shop," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V prosinci 2021 činila nezaměstnanost v zemi 3,5 procenta. Úřady práce před rokem evidovaly 258.173 uchazečů o práci a zaměstnavatelé nabízeli 343.148 volných míst.