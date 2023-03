Nezaměstnanost v ČR v únoru stagnovala na 3,9 procenta, přibylo volných míst

Praha - Nezaměstnanost v Česku letos v únoru stagnovala, když stejně jako v lednu činila 3,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Lidí bez práce bylo ke konci února asi 282.500, což bylo zhruba o 550 méně než před měsícem. Počet volných míst oproti lednu stoupl přibližně o 2000 na téměř 283.100. Loni v únoru byla nezaměstnanost nižší, a to 3,5 procenta. Bez práce bylo tehdy asi 263.400 lidí a volných míst bylo 363.900.

Vývoj na trhu práce podle úřadu odpovídá nynějšímu ročnímu období. Přetrvává zájem hlavně o technické a dělnické profese a dlouhodobě o kvalifikované řemeslníky. Zároveň pokračuje zimní sezona v horských střediscích. Podle úřadu práce jsou zaměstnavatelé stále ve srovnání s předchozím rokem opatrnější v přijímání nových zaměstnanců, zejména kvůli dražším energiím či surovinám. Současně se ale většina zaměstnavatelů snaží udržet stávající stavy zaměstnanců a neplánuje výrazné propouštění, uvedl úřad.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) očekává v následujících měsících mírný pokles nezaměstnanosti. "Meziměsíčně (v únoru) v absolutní hodnotě klesl počet uchazečů o zaměstnání. A s nástupem jarních měsíců očekáváme každoroční rozjezd sezonních prací, především ve stavebnictví, v lesnictví nebo zemědělství," sdělil k dnešním údajům. "Současně už nyní zaznamenáváme zvýšený zájem ze strany měst a obcí o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací," doplnil.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v únoru nadále v Ústeckém kraji s 5,8 procenta. Nad pěti procenty se držela dále ještě v Moravskoslezském kraji, kde činil podíl nezaměstnaných 5,2 procenta. Nejnižší byla naopak nezaměstnanost v Plzeňském a Zlínském kraji, kde shodně činila rovná tři procenta.

Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší stále na Karvinsku, kde dosahovala 8,4 procenta. V tomto okrese byl zároveň nejvyšší počet uchazečů o práci na jedno volné místo. Na každou volnou pozici připadalo na Karvinsku v průměru 10,6 uchazeče. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl opět v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,6 procenta lidí. Ve stejném okrese byl také nejnižší počet uchazečů na jedno volné místo, a to 0,2 uchazeče.

Z celkového počtu nezaměstnaných v Česku tvoří naprostou většinu takzvaně dosažitelní, tedy lidé schopní okamžitě nastoupit do práce. Ke konci února jich bylo asi 258.000, což bylo přes 91 procent ze všech nezaměstnaných. Mírnou většinu mají mezi lidmi bez práce ženy, které tvořily v únoru zhruba 53 procent nezaměstnaných. Průměrný věk nezaměstnaných byl v únoru 43,3 roku. Meziročně mírně klesl, loni činil 43,8 roku. Bez práce byli nejčastěji lidé s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním.

Ke konci února pracovalo na území Česka podle úřadu práce 98.215 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou, kteří svou zemi opustili kvůli ruské invazi. Nejčastěji působili jako montážní dělníci, pomocníci ve stavebnictví, výrobě a dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině loni na konci února dostalo práci v Česku celkem asi 205.000 lidí z Ukrajiny pod dočasnou ochranou, z nichž někteří se ale už vrátili domů nebo ze zaměstnání odešli. Většinu ze zaměstnaných uprchlíků z Ukrajiny, asi tři čtvrtiny, tvořily ženy.

Úřad práce ČR je od poloviny letošního února bez ředitele. Úřady práce čelí od loňska náporu a sklízí kritiku za zpožděné vyřizování a vyplácení dávek. Ministr Jurečka v souvislosti s tím opakovaně kritizoval šéfa úřadu Viktora Najmona, kterého pak v půlce února odvolal. Najmon jakékoli pochybení popírá a proti rozhodnutí o svém odchodu z funkce podal odvolání. Dočasně Úřad práce ČR vede vrchní ředitel sekce informačních technologií ministerstva práce Karel Trpkoš.

Vývoj nezaměstnanosti v ČR:

Zdroj: Úřad práce ČR

Navzdory hospodářské recesi nepřichází propouštění, shodují se analytici

Navzdory hospodářské recesi v Česku nepřichází propouštění. Shodují se na tom analytici, které ČTK oslovila. Nezaměstnanost podle nich letos nebude znamenat problém pro hospodářství a zůstane po celý rok na nízkých úrovních. Podle dnes zveřejněných údajů Úřadu práce ČR byla nezaměstnanost v únoru 3,9 procenta, zůstala na lednové úrovni.

"Ačkoliv v uplynulých měsících narůstal podíl firem, které hlásily úmysl omezovat zaměstnanost, toto se projevilo pravděpodobně spíše na menší intenzitě nových náborů, nežli přímo na propouštění. Pokud k rozvazování pracovních vztahů přece jen docházelo, našli si tito pracovníci evidentně bez větších problémů nové uplatnění. Nyní se trend již začíná pomalu obracet, když počet firem hlásících úmysl snižovat stavy klesá a úměrně tomu se snižují i reportované obavy samotných domácností z možné ztráty zaměstnání," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Podle analytičky Komerční banky Jany Steckerové zůstává situace na českém trhu práce napjatá. "Podíl nezaměstnaných tak v letošním roce zřejmě stoupne pouze nepatrně. Po loňských průměrných 3,4 procenta by měl letos podle naší prognózy dosáhnout 3,9 procenta. Vzhledem k poměrně optimistickému startu do letošního roku však může být výsledek nakonec lepší," uvedla.

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozornil na to, že spíš než by přibývalo nezaměstnaných, snižuje se počet volných pracovních míst. "Díky rozběhu sezonních prací bude nezaměstnanost v dalších měsících klesat, i když některé firmy budou pod tlakem propouštět, jak ostatně naznačují průzkumy sentimentu. Vypadá to tak, že ani letos nebude nezaměstnanost nijak vážným problémem české ekonomiky. Spíše i nadále zůstane problémem regionálním," uvedl.

Vývoj nezaměstnanosti ukazuje, že většina českých firem ustála vysoké ceny energií, soudí expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová. "Poptávka po kvalitních zaměstnancích bude ze strany firem stále přetrvávat, zaměstnavatele bude spíše než nedostatek lidí trápit tlak na růst mezd kvůli vysoké inflaci. Dlouhodobě má ale český pracovní trh pořád velký prostor ke zlepšení a rozvoji: česká ekonomika například zaostává v automatizaci a digitalizaci, chybí jí sdílené pozice a částečné úvazky," uvedla.

Karel Kotoun ze společnosti Green0meter uvedl, že k růstu zisků firem a vytváření nových pracovních příležitostí může přispět i umělá inteligence. "Zejména v průmyslu se stává nedílnou součástí procesů a automatizace. Díky tomu mohou být výrobní procesy efektivnější a přesnější, což umožňuje zvýšení výrobních kapacit a zlepšení kvality produktů," uvedl. "Je však důležité si uvědomit, že umělá inteligence není samospásná a spolupráce s lidmi je nezbytná pro její efektivní využití," doplnil s tím, že se tak otevírá prostor pro nové zaměstnance.