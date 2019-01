Vývoj od ledna 2018 do ledna 2019.

Vývoj od ledna 2018 do ledna 2019. ČTK/

Praha - Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci po čtyřech měsících stagnací, či poklesů stoupla z listopadových 2,8 procenta na 3,1 procenta. Oznámil to Úřad práce ČR. Meziročně ale podíl nezaměstnaných klesl, v prosinci 2017 činil 3,8 procenta. Ke konci loňského roku bylo bez práce přes 231.500 lidí, což byla nejnižší prosincová hodnota od roku 1996. Volných míst meziměsíčně i meziročně přibylo. Růst nezaměstnanosti je podle analytiků dočasným sezonním jevem. Nezaměstnanost zůstane nízká, trh práce tak zůstává brzdou růstu ekonomiky.

Nárůst nezaměstnanosti je ke konci roku podle úřadu běžný. "S příchodem zimy postupně končí sezonní práce, zejména v zemědělství či stavebnictví, a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost," uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. V příštích měsících bude nezaměstnanost podle ní kvůli konci sezonních prací a pracovních úvazků na dobu určitou stagnovat, či mírně růst. Celoročně ale bude letos situace na trhu práce stabilní podobně jako loni, dodala.

Počet nezaměstnaných byl k 31. prosinci loňského roku o zhruba 16.500 vyšší než ke konci listopadu, ale o 49.000 nižší než před rokem. Podle Sadílkové nezaměstnanost během celého loňského roku kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezonní vlivy. Zároveň ale ve srovnání s rokem 2017 setrvale klesala. "Trh práce ovlivňoval stabilní rozvoj české ekonomiky," doplnila.

Ve srovnání regionů Česka měla nejnižší nezaměstnanost Praha, kde podíl lidí bez práce činil 1,9 procenta. Nejvyšší byla naopak nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji s 4,7 procenta. Z okresů měla stejně jako v listopadu nejnižší nezaměstnanost Praha-východ, a to 1,1 procenta. Nejvyšší byla opět nezaměstnanost na Karvinsku, kde dosáhla 6,9 procenta.

Počet volných míst stoupl v prosinci proti listopadu asi o tisícovku na zhruba 324.400. Meziroční nárůst byl mnohem výraznější, protože proti konci roku 2017 přibylo volných míst o více než 100.000. Podle ředitelky Úřadu práce ČR je pozitivní, že loni přibývalo celoročně i pracovních příležitostí pro lidi ve věku nad 50 let, se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnané.

Na jedno volné místo připadalo v průměru v Česku ke konci roku 0,7 uchazeče o práci. Největší konkurence byla na Karvinsku, kde na jedno místo bylo 5,4 uchazeče. Nejmenší byla naopak v okresech Tachov, Praha-východ a Pardubice, kde bylo pouze 0,1 uchazeče na každé volné místo.

Zaměstnavatelé měli v prosinci největší zájem o stavební či montážní dělníky, pomocníky ve výrobě, uklízeče a pomocníky v hotelích, řidiče nákladních aut a vysokozdvižných vozíků, skladníky, svářeče i pomocné manipulační pracovníky. Jako obvykle byla velká poptávka po technických profesích napříč všemi obory. V této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované pracovníky.

Mezi nezaměstnanými v evidenci pracovních úřadů bylo nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků ostrahy či řidičů osobních aut a malých dodávek.

Růst nezaměstnanosti je podle ekonomů přechodný

Prosincový růst podílu nezaměstnaných v Česku je jen dočasným jevem, v prosinci vždy kvůli konci sezonních prací nezaměstnanost roste. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Údaje tak podle nich nemění nic na faktu, že trh práce je kvůli nedostatku pracovních sil brzdou dalšího růst firem i ekonomiky. Letos by nezaměstnanost měla podle ekonomů zůstat kolem tří procent.

Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci po čtyřech měsících stagnací, či poklesů stoupla z listopadových 2,8 procenta na 3,1 procenta. Meziročně ale podíl nezaměstnaných klesl, v prosinci 2017 činil 3,8 procenta. Ke konci loňského roku bylo bez práce přes 231.500 lidí, což byla nejnižší prosincová hodnota od roku 1996. Volných míst meziměsíčně i meziročně přibylo.

"Sezonní růst nezaměstnanosti v závěru roku se zastavením části prací ve stavebnictví a v zemědělství je každoročně se opakujícím jevem a rozhodně z něj nelze dělat žádné negativní závěry směrem k aktuálně velmi pozitivní situaci na domácím pracovním trhu," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Zatímco nezaměstnanost se bude podle něj i letos pohybovat na nízkých hodnotách, tak ve srovnání s loňským rokem již nelze počítat s dalším výrazným růstem počtu volných pracovních míst.

I podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka je prosincové zvýšení nezaměstnanosti sezónního charakteru. "Zpomalení růstu ekonomiky by mělo vést k tomu, že nezaměstnanost v letošním roce bude více méně stagnovat. Konkrétní měsíční hodnoty samozřejmě ovlivní příslušné sezónní faktory. V lednu tak můžeme očekávat další mírně zvýšení podílu nezaměstnaných. V dubnu se situace opět otočí," uvedl.

Přes prosincové zvýšení ovšem přetrvávající nízká úroveň nezaměstnanosti zůstává podle analytika Raiffeisenbank Františka Táborského jednou z bariér rychlejšího růstu ekonomiky. "Vzhledem k nedostatku lidí na trhu práce nezbývá firmám nic jiného, než investovat do technologií nahrazujících lidskou práci a zvyšujících produktivitu," uvedl. Nezaměstnanost by i podle něj letos měla zůstat na nízkých úrovních, průměr za celý letošní rok odhaduje na 3,3 procenta. Loni to bylo 3,2 procenta.

Nedostatek vhodné pracovní síly je podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera překážkou pro další růst ekonomiky již dva roky. "A v minulém roce již v šetřeních mezi firmami suverénně vévodil jako nejčastěji zmiňovaná bariéra dalšího růstu," uvedl.