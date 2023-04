Nezaměstnanost v ČR v březnu klesla na 3,7 procenta, volných míst přibylo

Praha - Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla o dvě desetiny procentního bodu na 3,7 procenta, předtím osm měsíců v řadě rostla nebo stagnovala. Na konci března bylo bez práce zhruba 273.500 lidí, o 9000 méně než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst stoupl asi o 1400, zaměstnavatelé jich v březnu nabízeli kolem 284.500. Na jedno pracovní místo tak v ČR připadá průměrně jeden uchazeč. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP ČR). Podle analytiků březnový pokles nezaměstnanosti odráží náběh sezonních prací, předpokládají, že v dalších měsících by mohla dál mírně klesnout.

V mezinárodním srovnání mělo Česko podle posledních dostupných dat evropského statistického úřadu Eurostat za únor nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii, podle jejich metodiky dosáhla 2,6 procenta, přičemž průměr EU je 6,3 procenta.

Vývoj na trhu práce podle úřadu aktuálně odpovídá ročnímu období, kdy je nezaměstnanost v zimě vyšší a s příchodem jara klesá. Březen je podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) typickým měsícem, kdy roste zájem zaměstnavatelů o veřejně prospěšné práce, především při jarních úklidech veřejných prostranství. "Hlavní nástup těchto činností očekáváme v dubnu. Dobrou zprávou je, že v následujících měsících by mohla nezaměstnanost s velkou pravděpodobností ještě dále klesat," uvedl ministr.

Vzhledem k dalšímu otevírání sezonních pracovních pozic v zemědělství a ve službách očekává pokles nezaměstnanosti po desetinkách v následujících měsících i analytik Banky Credita Petr Dufek. Pokud do března podniky nezačaly hromadně propouštět, stěží začnou v době, kdy se čeká pozvolné odeznívání recese, doplnil analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podíl nezaměstnaných bude podle něj klesat nejméně do května a dostane se na 3,5 procenta.

Podle mluvčí ÚP ČR Kateřiny Beránkové mají nyní analytici data o možném hromadném propouštění ke konci února, údaje za březen budou k dispozici na konci týdne. V únoru nahlásilo záměr hromadného propouštění v Česku sedm zaměstnavatelů, týkat by se to v následujících měsících mohlo 874 jejich zaměstnanců, sdělila mluvčí ČTK. Jsou to například úředníci, specialisté v informačních a komunikačních technologiích nebo třeba techničtí a odborní pracovníci ve vědě a technice. "Hlavními důvody, které vedly zaměstnavatele k tomuto opatření jsou optimalizace pracovních míst, zefektivnění pracovních činností nebo organizační změny a flexibilnější využití kapacit," uvedla mluvčí.

V březnu zaznamenaly nejnižší nezaměstnanost, shodně 2,9 procenta, úřady práce ve Zlínském, v Plzeňském a Pardubickém kraji. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných byl nadále v Ústeckém kraji s 5,7 procenta. Nad pěti procenty se nezaměstnanost držela ještě v Moravskoslezském kraji, kde dosáhla 5,1 procenta. Vedoucí oddělení zaměstnanosti ostravské pobočky úřadu Vladana Purdeková řekla, že v březnu klesá nezaměstnanost téměř vždy. "Za celou dobu sledování od roku 1995 tomu tak nebylo pouze dvakrát. Důvodem poklesu nezaměstnanosti v březnu je oživení sezonních prací. Nejmarkantnější je to v okrese Bruntál, kde podíl nezaměstnaných klesl v březnu dokonce o 0,3 procentního bodu," řekla Purdeková k údajům v kraji.

Mezi okresy byla nejnižší nezaměstnanost nadále v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,6 procenta lidí, následovaly okresy Praha-západ s 1,7 procenta a Pelhřimov s 1,8 procenta. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných, 8,3 procenta, hlásí okres Karviná. Na Mostecku dosáhla nezaměstnanost 7,1 procenta, na Bruntálsku 6,8 procenta.

V březnu byli bez práce nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 53,6 procenta ženy. Průměrný věk nezaměstnaných byl v březnu 43,3 roku, loni to bylo 43,9 roku. "Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám," uvedl úřad.

Nabídka volných pracovních míst vzrostla v březnu druhý měsíc v řadě. Analytik Deloitte Václav Franče upozornil, že stav, kdy bylo více uchazečů o zaměstnání než volných pracovních míst, trval jen jeden měsíc, podle dat to bylo v lednu. Česká ekonomika se tak opět vrátila do zajetých kolejí a volných pracovních míst je více než uchazečů o zaměstnání. Na nedostatku zaměstnanců v české ekonomice se nic nemění, podotkl. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky pro výstavbu budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků a o skladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, zedníky kamnáře a dlaždiče nebo uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a ve Středočeském kraji, kde je v nabídce přes 78.000, respektive přes 58.000 míst.

Vývoj nezaměstnanosti v ČR:

Únor 2023 Březen 2023 Březen 2022 Podíl nezaměstnaných (v procentech) 3,9 3,7 3,4 Počet nezaměstnaných 282.508 273.478 252.873 Počet volných pracovních míst 283.097 284.525 360.168

Zdroj: Úřad práce ČR