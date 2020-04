Nezaměstnanost by podle MPSV v dubnu mohla vzrůst ze 3 na 3,4 %

Praha - Ministerstvo práce očekává, že nezaměstnanost v Česku by mohla v dubnu stoupnout z březnových 3,0 procenta na 3,4 procenta. V minulém měsíci se úřadům práce přihlásilo 35.714 nových uchazečů o zaměstnání, v dubnu by jich podle odhadů mohlo být 41.000. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

"Odhadujeme podle toho, jak se vyvíjí měsíc duben, že to v dubnu bude 41.000 osob (nezaměstnaných), protože doposud se přihlásilo 9286 nových osob... Podle našich odhadů by nezaměstnanost mohla stoupnout na 3,4 procenta," řekla Maláčová.

Nezaměstnanost v Česku zůstala v březnu na únorových třech procentech. Úřady práce evidovaly celkem 225.678 uchazečů o místo. Byl to nejnižší březnový počet od roku 1997. Volných míst bylo 342.287, proti únoru jich ubylo o víc než 9000. Podle ekonomů se dá v dubnu očekávat výrazné zhoršení kvůli dopadům koronavirové nákazy.

Ministerstvo práce v podkladech ke kurzarbeitovému programu Antivirus uvedlo, že očekává případné zvýšení nezaměstnanosti kvůli koronavirové krizi zhruba až o pět procentních bodů. Ekonomické dopady budou podle resortu záviset na tom, kolik lidí skutečně bude bez práce a na jak dlouho. Při půlročním navýšení nezaměstnanosti o pět procentních bodů by státní rozpočet na daních, odvodech a vyplacených podporách přišel o 44 miliard korun, spočítalo ministerstvo.

Úřad práce vydává statistiky nezaměstnanosti pravidelně vždy šestý pracovní den následujícího měsíce. Přesné údaje za duben by tak měly být podle plánu 12. května. Ministryně už dřív řekla, že pro příští měsíce bude chtít zveřejnění údajů uspíšit.