Nezačali jsme dobře, ale našli jsme cestu k vítězství, radoval se Tomášek

Davos (Švýcarsko) - Skvělý obrat z 0:3 na 4:3 pomohl hokejistům Sparty k postupu do finále Spenglerova poháru. Vítězným gólem se pod výhru nad švédským Örebrem podepsal útočník David Tomášek, který se prosadil v závěru druhé třetiny a zakončil snovou desetiminutovku Pražanů.

"Jaké jsou pocity? Samozřejmě suprové. Jsme ve finále," radoval se Tomášek v nahrávce pro média.

Sparta přitom nevstoupila do utkání dobře. V první třetině byla horší než soupeř, ve druhé se zlepšila, ale inkasovala dva góly ze dvou střel od modré čáry.

"Nezačali jsme dobře, ale našli jsme cestu k vítězství ze stavu 0:3, za což jsme rádi," řekl šestadvacetiletý český reprezentant. "Měli jsme (na začátku) strašně těžké nohy. Všude jsme byli pozdě a oni byli rozjetí ze čtvrtečního (čtvrtfinálového) zápasu. Potřebovali jsme se jim vyrovnat a pak si myslím, že jim začaly docházet síly," uvedl Tomášek.

Pražané vyhráli i proto, že v závěru ustáli velký tlak švédského týmu, který povýšil přesilovou hru odvoláním brankáře. Gólman Sparty Josef Kořenář v poslední minutě zlikvidoval dvě velké šance Eliase Ekströma.

"Byly to nervy. Předvedl dva velké zákroky, kdy to měli do prázdné. Měli jsme i trošku štěstí, ale od půlky zápasu jsme si za tím šli. Šest na čtyři je hodně těžké, ale výborně jsme to ubojovali," pochvaloval si Tomášek.

Odchovanec Sparty věří, že týmu skvělý obrat pomůže i pro finále. "Ukázali jsme mentální sílu a pokusíme se z toho těžit. I poté v lize," řekl.