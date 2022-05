Než utekla před válkou, šéfovala v Kyjevě třiceti lidem, v Česku ohýbá trubky

Městec Králové (Nymbursko) - Původně chtěla dvaačtyřicetiletá Lena Dacčenková z Kyjeva utéct před válkou do Polska. Česko nakonec zvolila náhodou. Humanitární vlak do Polska byl totiž tak plný, že v něm lidé museli používat pleny, na záchod by se neprotlačili. Lena s dvanáctiletou dcerou Margarytou opustily Kyjev dva týdny po začátku války na Ukrajině. S jedním kufrem, taškou a ukulele po třech dnech cestování skončily v Městci Králové na Nymbursku.

Lena tam téměř dva měsíce pracuje jako operátorka v místním podniku Drupol, který se zabývá kovovýrobou. Z první celé výplaty koupila kufr a těší se na den, kdy ho bude moci naplnit na cestu domů, řekla dnes v rozhovoru s ČTK. Od sousedů a známých má zprávy, že už se do válkou zničené vlasti začínají vracet. Když se na Ukrajinu vrátí, pro další cestu do Česka už vízum ke strpění nedostane.

V rodném Kyjevě žila Lena s manželem a dcerou v bytě v jihozápadní části města. Vzpomíná, že když slyšela střelbu v nedaleké ulici a viděla ruské tanky, s odjezdem moc neváhala. Z Kyjeva do Lvova jely humanitárním vlakem 11 hodin, do Prahy pak cestovaly další dva dny.

"Zaplatila jsem za každou sto eur, vzala jsem si z domova skoro všechnu hotovost a do rezervy na sebe nějaké šperky," řekla Lena. Na cestě do Prahy už byla ve spojení s kolegyní z práce, která ji směrovala k sobě, žila u ubytovatelů na Nymbursku. Doma zůstal manžel, rodiče a několik domácích zvířat. Manžel se před válkou živil výškovými pracemi. "S válkou je všechny propustili, teď dělá všechno možné, prý začali už opravovat domy po střelbě," řekla Lena. Část české výplaty Lena posílá rodině, které se finanční úspory tenčí.

Na Ukrajině by Margaryta na konci května končila šestou třídu, letní prázdniny tam začínají už v červnu. V Městci Králové začínala v březnu v adaptační skupině s dvacítkou dalších ukrajinských dětí, po několika týdnech se připojila do české výuky v páté třídě, zároveň pokračuje v ukrajinské on-line výuce. Díky místnímu skautskému oddílu navštěvuje kurz hraní na kytaru, mezi českými i ukrajinskými dětmi si našla nové kamarády. Lena s dcerou se v Čechách už podruhé stěhovaly, poprvé kvůli lepší dostupnosti do práce, podruhé kvůli stísněnému prostoru skautské klubovny, kde musely žít pohromadě dvě rodiny.

V Kyjevě Lena pracovala jako vedoucí oblasti pro zhruba 30 taxi dispečerů. Manažerskou pozici zastávala téměř deset let. Do Drupolu nastoupila na konci března. Na rozhodnutí, zda vzít fyzicky náročnou práci, kde bude stát celý den na nohou, měla pár hodin.

Společnost Drupol zaměstnává v sériové kovovýrobě v závislosti na sezoně mezi 45 až 60 lidmi. Poměr žen a mužů je vyrovnaný, sdělil ČTK ředitel provozovny Jaroslav Poříz. Firma momentálně zpracovává zakázku pro zahraničního partnera a na zvládnutí objednávky hledali další pracovní sílu. Lena pracuje na pozici operátorky, musí zvládat všechny typy činností. "Vsadila jsme se s jedním kolegou, co pracuje v podniku už dlouho, že udělám za směnu víc než on," řekla Lena. Balíček žvýkaček nakonec vyhrála. Nejnáročnější byly první dva týdny, zvykala si na každodenní vstávání před pátou i fyzickou zátěž.

Na Nymbursku má podle informací ministerstva vnitra oprávnění k pobytu 4124 ukrajinských běženců. K zaměstnavatelům jich podle informací mluvčí úřadu práce Kateřiny Beránkové doposud nastoupilo 746. Nejčastěji nastupují na pozice pomocní pracovníci v rostlinné výrobě a ve výrobě nebo jako montážní dělníci. Jde zpravidla o dlouhodobě neobsazená pracovní místa.