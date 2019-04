Nyon (Švýcarsko) - Evropská fotbalová unie (UEFA) potrestala útočníka Paris St. Germain Neymara zákazem startu ve třech zápasech Ligy mistrů kvůli urážce rozhodčích po vyřazení v osmifinále soutěže s Manchesterem United. Sedmadvacetiletý Brazilec na instagramu ostře zkritizoval sudí poté, co anglický celek vybojoval postup díky penaltě nařízené po zásahu videorozhodčího v poslední minutě.

"Je to ostuda! Dali k videu čtyři chlápky, kteří vůbec nerozumí fotbalu. To jsem ještě neviděl. Jak to mohla být penalta, když ho to trefilo do zad? Jděte do pr...," napsal Neymar, který kvůli zranění do hry nezasáhl.

Jeho tým si z prvního duelu v Manchesteru přivezl výhru 2:0, ale v domácí odvetě prohrál 1:3. Trenér PSG Thomas Tuchel prohlásil, že by Neymar neměl být potrestán, protože se vyjádřil v rozčilení.

Neymar se vrátil na hřiště téměř po třech měsících minulou neděli, kdy s PSG oslavil francouzský titul.