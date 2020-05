Newyorské metro poprvé za svou historii přerušilo noční provoz

New York - Newyorské metro dnes v jednu hodinu ráno místního času (7:00 SELČ) poprvé ve své historii přerušilo noční provoz. Místní úřady se k tomuto kroku rozhodly, aby zajistily pracovníkům více času na dezinfekci vlaků, stanic a dalšího zařízení kvůli pandemii covidu-19, kterou bylo město silně zasaženo, napsala agentura AP.

Fotogalerie

New York se po dlouhou dobu pyšnil 24 hodinovým provozem svého metra, který udržuje jen hrstka dalších metropolí po celém světě. Celodenní provoz podzemky byl vnímán jako symbol neoblomné energie města, jež nikdy nespí, jak se New Yorku někdy přezdívá.

Od začátku pandemie však klesl počet cestujících v metru o 90 procent a onemocnění řady pracovníků ztížilo schopnost udržovat rozsáhlý systém tunelů a vlaků v provozu. Souprav tedy nejprve od konce března ubylo a nyní přestanou mezi jednou a pátou hodinou ráno jezdit úplně. New York má přitom za normálních okolností jeden z nejvytíženějších systémů veřejné dopravy na světě, v pracovní den přepraví průměrně více než 5 milionů osob.

V důsledku uzavření provozu mohou nyní pracovníci poprvé z vagónů dostat také lidi bez domova, kteří jsou kvůli absenci dalších cestujících v posledních týdnech v metru viditelnější než obvykle.

Newyorská policie vyčlenila přes 1000 policistů, kteří mají hlídkovat na mnoha z celkových 472 stanic ve městě. Jelikož se vždy počítalo s nepřetržitým provozem metra, lze jen necelé dvě stovky z nich vůbec fyzicky uzavřít.

Na 29 konečných stanicích budou působit speciální týmy složené z policistů a zdravotních sester. Dohlížet budou na to, aby vozy opustili všichni cestující včetně bezdomovců a vagóny tak mohli uklízeči vydezinfikovat.

Metro se ve městě za poslední desetiletí zastavilo jen dvakrát a to v roce 2011 kvůli hurikánu Irene a o rok později kvůli hurikánu Sandy. V obou případech byl provoz přerušen na několik dní.

Pracovníci v nezbytných profesích, například lékaři či prodavači v obchodech s potravinami, si nyní po doložení nutnosti svých cest mohou zažádat o proplacení dvou nočních cest taxíkem. Autobusy veřejné dopravy budou nadále jezdit celou noc a na některých trasách budou kvůli výpadku dokonce posíleny.

Někteří lidé se ale už nyní obávají, že by se mohlo stát současné nastavení trvalým řešením. To by přitom zasáhlo nejen tisíce pracujících, kteří se na veřejnou dopravu v noci spoléhají, ale také samotnou atmosféru města. "Čtyřiadvacetihodinový provoz veřejné dopravy ovlivňuje ducha (New Yorku) a to, kým jako město jsme," řekla listu The New York Times 29letá obyvatelka ze čtvrti Brooklyn. "Mění to celý charakter města," dodala s tím, že změnou by utrpěl především unikátní noční život a s ním i tamní ekonomika.

Koronavirus se v asi osmimilionovém New Yorku prokázal u téměř 177.000 lidí, komplikacím spojeným s covidem-19 zde podlehlo přes 19.000 z nich.