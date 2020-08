Newyorská prokuratura chce rozpustit mocnou zbrojní lobby NRA

New York - Prokuratura amerického státu New York chce soudní cestou rozpustit mocnou zbrojní lobbistickou organizaci Národní asociace držitelů zbraní (NRA). Tvrdí, že někteří členové jejího vedení použili miliony dolarů z rozpočtu pro své soukromé účely a kupovali si za ně rovněž loajalitu a mlčenlivost bývalých zaměstnanců organizace. Vlastní žalobu na jednu z odnoží NRA podala také prokuratura metropole Washingtonu. NRA se zatím k aféře nevyjádřila. Prezident Donald Trump naznačil, že by se organizace NRA mohla zaregistrovat v Texasu místo v New Yorku.

Podle žaloby, o níž novináře informovala nejvyšší prokurátorka státu Letitia Jamesová, si vedení organizace za "odkloněné finance" kupovalo zájezdy na Bahamy, lety soukromými tryskáči a jídla v luxusních restauracích. Tímto způsobem přitom snížilo majetek organizace během tří let asi 64 o milionů dolarů (1,4 miliardy korun) a přivedlo ji do ztráty.

Podle Jamesové vůdci organizace "využívali milion za milionem z rezerv NRA pro osobní účely", přičemž porušili stanovy organizace a státní i federální zákony.

"Vliv NRA je tak mocný, že tato organizace nepodléhala několik desetiletí kontrole, zatímco si její nejvyšší manažeři posílali miliony (dolarů) do svých kapes," řekla prokurátorka. "NRA je plná podvodů a špatného zacházení a proto dnes usilujeme o její rozpuštění, protože žádná organizace nestojí nad zákonem," dodala.

Prokuratura metropole Washingtonu dnes zároveň podala žalobu na Nadaci NRA, což je charitativní odnož organizace, jejímž účelem je pořádat akce na podporu bezpečného užívání zbraní, sportovní střelby a bezpečnosti při lovu. Podle této druhé žaloby nadace posílala část svého rozpočtu mateřské NRA, aby pokryla utrácení jejích vrcholných manažerů.

Žaloba podle Reuters staví demokratku Jamesovou proti největší a nejmocnější zbrojní organizaci v USA, která je velmi úzce navázaná na Republikánskou stranu prezidenta Donalda Trumpa. Krok newyorské prokuratury podle agentury zcela jistě USA ještě více názorově rozdělí. Mezi konzervativci je totiž NRA opěvována jako hlavní zastánce ústavou daného práva na držení zbraní, zatímco liberálové ji často kritizují, protože podle nich stojí za rozmachem násilností v zemi.

NRA sídlí ve státu Virginia ve městě Fairfax, které leží asi 30 kilometrů od metropole Washingtonu. Registrovaná je však ve státu New York a provádí v něm rovněž většinu svých finančních operací. Prezident Trump dnes po oznámení žaloby organizaci vyzval, aby přesunula do Texasu.

Jamesová chce kromě rozpuštění organizace založené v roce 1871 dosáhnout také vrácení milionů zpronevěřených dolarů a zabránit čtyřem vrcholným manažerem NRA, aby mohli usednout v čele jakékoliv další neziskové organizace ve státu New York.