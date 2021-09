Newyorčanům s nejvyššími příjmy hrozí více než 60procentní daň

New York - Newyorčanům s nejvyššími příjmy hrozí, že budou platit daň z příjmu 61,2 procenta, jestliže prosadí své plány demokraté prezidenta Joea Bidena. Ti ve Sněmovně reprezentantů nastínili změny ve zdanění na městské, státní a federální úrovni, o konečné podobě se ale zatím jedná. Napsal to dnes server televize CNBC.

Plány zahrnují tříprocentní daňovou přirážku pro lidi, kteří si vydělají více než pět milionů dolarů (107,6 milionu Kč) za rok. Návrh Bidenových lidí také počítá se zvýšením maximální daňové sazby na 39,6 z dosavadních 37 procent, a beze změn na 3,8 procenta ponechávají čistou daň z příjmů z investic. Ta se vztahuje i na určité firmy, které jinak nepodléhají dani z příjmu právnických osob.

Výsledkem je maximální federální daň z příjmu 46,4 procenta. Touto sazbou se zdaní každý dolar z příjmu nad stanovené daňové pásmo.

Ve městě New York je souhrnná maximální státní a městská sazba daně 14,8 procenta. Daňoví poplatníci s příjmem nad pět milionů dolarů ročně tam proto budou čelit jednotné sazbě daně za městskou, státní a federální úroveň 61,2 procenta, jestliže Sněmovnou reprezentantů projde záměr Bidenových demokratů.

Plán je stále ve fázi návrhu a může se změnit, upozorňuje CNBC. Jednotné daňové sazby pro město New York by tak patřily k nejvyšším za posledních téměř 40 let.

V Kalifornii by lidé s nejvyššími příjmy podle návrhu demokratů platili jednotnou daň 59,7 procenta, v New Jersey 57,2 procenta a například na Havaji 57,4 procenta.

Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že Bidenovi lidé zruší nebo změní současný strop 10.000 USD stanovený pro daňový odpočet na státní a komunální úrovni. Pokud by to udělali, prospěli by zejména lidem s vysokými příjmy ve státech s vysokým zdaněním. Některým z nich se zvýšily daně po změnách z roku 2017, protože už nemohli uplatnit takové daňové odpočty na státní a komunální úrovni. Zdroje obeznámené s daňovými plány ale tvrdí, že Bidenovi lidé by strop daňového odpočtu v budoucích návrzích ještě mohli upravit.