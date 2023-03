NEWTON Business Summit živě: 2. ročník konference profesního vzdělávání

V prvních jarních dnech 21.3. – 24.3.2023 proběhne na půdě Vysoké školy NEWTON první ročník NEWTON Research & Innovation Week. Jedná se o týden špičkové vědy, byznys trendů a networkingu.

Z NEWTON Research & Innovation Week 2023 vám budeme streamovat blok - NEWTON Business Summit. Propojte se s lidmi, kteří vám nabídnou silný příběh a radost z vlastní kariéry spjaté s našimi profesními programy. Poznejte zajímavé osobnosti z byznysu a zjistěte, co všechno vám můžeme v rámci profesního vzdělávání nabídnout. Druhý ročník konference postgraduálního vzdělávání nabídne spoustu zajímavých speakerů řad odborníků na aktuální témata či inspirativní příběhy studentů a absolventů postgraduálních programů, které NEWTON nabízí: PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.; Milan Formánek; Ing. Olga Girstlová, Ph.D.; Ing. Kateřina Bělková; Margareta Křížová, MBA; doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M. a Tomáš Hauptvogel.

Ve 4 dnech a v 7 eventech vystoupí přes 40 speakerů, kteří v rámci jednotlivých tematických bloků představí své objevy na poli byznysu. Součástí celého týdne jsou také akce primárně pro studenty, a to veletrh pracovních příležitostí a Pop Up Market. Středeční program doplní panelová diskuze na téma Média pod tlakem inovací a technologií s Čestmírem Strakatým (Reflex), Jiřím Vávrou (Deloitte NEXT) a Margaretou Křížovou.

Týden zakončíme druhým ročníkem konference profesního vzdělávání NEWTON Business Summit, kde budete mít jedinečnou možnost se propojit s lidmi, kteří vám nabídnou silný příběh a radost z vlastní kariéry spjatou s našimi profesními programy. Summit nabízí skvělou možnost navázat nové kontakty.

Během dne vystoupí řada našich skvělých lektorů, úspěšní absolventi, i garanti programů. Například PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., Ing. Olga Girstlová, Ph.D., Tomáš Ervín Dombrovský, Milan Formánek či Margareta Křížová, MBA a mnoho dalších. Programem vás provede prorektor pro strategii a rozvoj doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

V rámci NEWTON Innovation proběhnou dvě mimořádné konference Management and Social Science Congress a Evropské fórum podnikání. Špičky ze společenských věd a byznysu přednesou své překvapivé objevy a poznatky. Nenechte si ujít návštěvu váženého hosta z Oxfordu, profesora Michaela Biggse s jeho revoluční přednáškou Authenticity and Identity: The Transgender Revolution.

Prof. Michael Biggs Michael Biggs je docentem na katedře sociologie a členem St Cross College na Oxfordské univerzitě. https://www.sociology.ox.ac.uk/people/michael-biggs https://users.ox.ac.uk/~sfos0060/ Profesor Michael Biggs je známý svým výzkumem politického násilí a sociálních hnutí. Profesor Biggs má za sebou více než 20 let praxe v oboru a významně přispěl k pochopení těchto složitých otázek, přičemž se zabýval případy od stávek a hnutí za občanská práva v USA až po sebeupalování tibetských mnichů nebo Jana Palacha. V posledních letech se profesor Biggs také aktivně zapojuje do veřejné diskuse o otázkách souvisejících transgender. Biggs tvrdí, že současné přístupy k genderové identitě jsou založeny na chybných předpokladech a mohou mít nezamýšlené a někdy velmi fatální důsledky. Je ředitelem organizace Sex Matters, britské organizace pro lidská práva, která vede kampaň za důležitost pokusů o odstranění konceptu biologického pohlaví (který má být zcela nahrazen pojmem pohlaví podle vlastní identity) z veřejného diskurzu i statistických údajů. https://sex-matters.org/posts/freedom-of-speech/oxford/ Stal se jedním z hlavních, i když kontroverzních britských akademických odborníků na téma trans práv a souvisejících politických a implementačních otázek. Cornelis Schilt Cornelis J. (Kees-Jan) Schilt je historik raně novověkého vědění působící na Vrije Universiteit Brussel a je editorem Newton Project na Oxfordu. Vzdělání získal na univerzitách v Utrechtu, Sussexu a Oxfordu a specializuje se na život a spisy Isaaca Newtona. Je autorem knihy: Autor: Isaac Newton a studium chronologie (2021) Popisuje sám sebe jako Sherlocka Holmese na stopě Isaaca Newtona. „Při pátrání po Isaacu Newtonovi si často připadám jako Sherlock Holmes, který tu a tam zachytí malou stopu a snaží se ji poskládat dohromady. Minulý týden jsem se probíral obrovskou sérií poznámek a návrhů Newtonova nejstaršího chronologického díla a podařilo se mi spojit několik kousků nejen tohoto díla, ale i jeho přírodně filozofického a alchymistického díla.“