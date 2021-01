New York zruší po nepokojích smlouvy s Trumpovou firmou

New York - Vedení amerického města New York zruší smlouvy na provoz dvou kluzišť, kolotoče v Central parku a golfového hřiště s firmou prezidenta Donalda Trumpa The Trump Organization. Oznámil to starosta Bill de Blasio, který jako důvod uvedl útok prezidentových přívrženců na sídlo Kongresu z minulého týdne, při němž zemřelo pět lidí, napsala agentura Reuters.

"Když se společnost a vedení této společnosti podílí na kriminální činnosti, máme právo zrušit s ní smlouvy," řekl de Blasio v televizi MSNBC. "Vyvolávat vzpouru proti vládě Spojených států je rozhodně kriminální činnost. Město New York se proto rozhodlo nemít do budoucna s The Trump Organization nic společného," dodal starosta, podle nějž firma vydělává na spolupráci s městem asi 17 milionů dolarů ročně (365,7 milionu korun).

Trump minulou středu předstoupil před svoje přívržence ve Washingtonu vyzval je, aby "bojovali" proti výsledkům listopadových voleb, v nichž zvítězil demokrat Joe Biden. Trump opakovaně tvrdí, že demokrat vyhrál podvodně, jeho argumenty však opakovaně odmítly soudy i volební činitelé.

Prezidentovi stoupenci následně násilně vtrhli do Kapitolu, kde se zákonodárci chystali oficiálně potvrdit Bidenovo vítězství. Ničili a kradli tam vybavení, potyčky vedly k úmrtí pěti lidí a desítkám zranění.

Trumpovo podnikání od té doby čelí řadě problémů. Obchodní platforma Shopify odmítla nadále prodávat produkty jeho firmy, sociální síť Twitter zablokovala prezidentovi jeho účet, kde často propagoval své luxusní resorty. Prezident přišel rovněž o pořádání golfového turnaje PGA Championship v roce 2022 ve svém klubu v New Jersey, který by jeho značce přinesl prestiž a zisky na dalších mnoho let. Spolupráci chce podle médií ukončit také největší německá bankovní společnost Deutsche Bank, která je Trumpovým hlavním úvěrovým partnerem.

Podle de Blasia bude rozvázání smluv týkajících se golfového hřiště trvat měsíce, ze dvou kluzišť a kolotoče však Trumpovo jméno zmizí zřejmě do 30 dní. Město pak bude hledat pro všechny atrakce nového provozovatele.

New York byl donedávna Trumpovým domovem, v roce 2019 si však prezident přesunul své bydliště na Floridu, kam se také chystá přestěhovat po 20. lednu, kdy skončí ve funkci. Prezident však bude mít ve městě nadále výrazný otisk, provozuje totiž mrakodrap Trump Tower na slavné Páté avenue na Manhattanu a u Central parku má také luxusní hotel.