New York zasáhla sněhová bouře; město čeká rekordních 60 cm sněhu

New York - Severovýchod Spojených států zasáhla silná sněhová bouře, kvůli níž muselo být na některých místech přerušeno očkování proti covidu-19 a byly zrušeny letecké spoje. Milionům lidí sníh zkomplikoval dopravu. V New Yorku má do úterka napadnout kolem 60 centimetrů sněhu, což by byla ve městě vůbec největší zaznamenaná sněhová kalamita.

Dnes ráno místního času už město mělo patnácticentimetrovou sněhovou pokrývku, oznámila Národní meteorologické služba (NWS). Starosta Bill de Blasio řekl, že čeká led a nebezpečné podmínky a že až do středy zůstanou zavřené školy. Úřady rovněž zrušily dnešní a úterní termíny očkování proti covidu. "V nejhorší chvíli napadne za hodinu i pět až deset centimetrů sněhu," řekl de Blasio. Už v neděli vydal počínaje dnešním ránem zákaz cestovat městem kromě nejnutnějších případů. Starosta také oznámil přerušení provozu nadzemních částí metra.

Guvernér sousedního státu New Jersey Philip Murphy vyhlásil mimořádný stav od nedělního večera a připravil občany na to, že většina autobusových a vlakových spojů dnes nepojede.

NWS hlásí, že dnes ráno bouře zasáhla části Pensylvánie a sever New Jersey, kde leží přes 30 centimetrů sněhu. Hodně sněhu už má Filadelfie. Sněžení v některých oblastech doprovází silný vítr, který může způsobit výpadky proudu.

Počasí zkomplikovalo vakcinaci také ve Washingtonu, Filadelfii i New Jersey. K přerušení očkování v New Yorku de Blasio řekl, že nechce, aby se občané přesunovali do očkovacích center za vánice a vichru. Ve městě zatím bylo očkováno 800.000 lidí, hlásit se mohou občané starší 65 let a pracovníci vybraných profesí.

Newyorské letiště La Guardia dnes zrušilo všechny lety, Kennedyho letiště většinu. Filadelfské letiště má dnes 100 zrušených letů a několik zpožděných, podobně na bostonském Loganově letišti zrušili 200 letů.