New York v NBA vyrovnal sérii s Miami, Lakers zdolali Golden State

Utkání 2. kola play off basketbalové NBA New York - Miami, 2. května 2023. Zleva Jalen Brunson z New Yorku a Max Strus z Miami. ČTK/AP/Mary Altaffer

New York (USA) - Basketbalisté New Yorku využili absence klíčového hráče Miami Jimmyho Butlera a po výhře 111:105 vyrovnali stav série ve druhém kole play off na 1:1. Zazářil především rozehrávač Jalen Brunson, autor 30 bodů a šesti asistencí. První duel mezi mistrovským Golden State a Los Angeles Lakers dopadl lépe pro hosty, kteří zvítězili v hale Warriors 117:112.

V San Franciscu měl možnost vyrovnat dramatický duel devět sekund před koncem za stavu 115:112 pro Lakers Jordan Poole, těžkou trojku ale netrefil a hosté si vedení z trestných hodů pohlídali. Anthony Davis k výhře přispěl 30 body a 23 doskoky, čímž si vylepšil maximum. LeBron James přidal 22 bodů a 11 doskoků, ale trefil devět z 24 střel. Po 19 bodech nastříleli D’Angelo Russell a Dennis Schröder.

"My hrajeme play off basketbal už v podstatě dva a půl měsíce, abychom tady teď mohli být," řekl James. Lakers totiž museli absolvovat už předkolo. "Warriors jsou skvělí na domácí palubovce, ale my dnes byli hodně odolní. Dobře jsme vykročili," dodal nejlepší střelec historie NBA po prvním očekávaném souboji se Stephenem Curry.

Warriors, kteří teprve dva dny před startem série postoupili po sedmém utkání přes Sacramento, táhl Curry s 27 body, 25 bodů přidal Klay Thompson a 21 Poole. Deset bodů a 23 doskoků nasbíral za necelých 30 minut Kevon Looney.

Lakers sice povolili soupeři 21 trojek z 53 pokusů, přičemž sami jich trefili jen šest z 25, ale celkově udrželi Warriors na úspěšnosti střelby 40,6 procent a sami měli téměř 47. Série pokračuje ve čtvrtek opět v hale Golden State.

Lídr Miami Butler léčí bolavý kotník z prvního střetnutí. I bez něj se Heat drželi, ale pak zavelel k vyrovnání série Brunson, byť kotník bolel i jeho. "Bylo třeba najít cestu, jak být odolný psychicky a se vším se vyrovnat. Prostě jít a udělat svou práci," řekl Brunson.

Jeho celek vyhrál na doskoky 50:34, a tak mu ani nevadilo, že z 30 šestek zahodil devět. Ve vyrovnaném zápase, v němž nikdo nevedl o víc než osm bodů, přidali v dresu Knicks Julius Randle 25 bodů, 12 doskoků a osm asistencí a RJ Barrett 24 bodů včetně pěti trojek. Joshi Hartovi chyběla jediná asistence k triple doublu, měl 14 bodů a 11 doskoků.

"Nejsme nadšení z toho, že jsme nedokázali najít cestu k vítězství. Ale je potřeba se přes to přenést a být připravený na sobotu," uvedl trenér Miami Erik Spoelstra. Lídry jeho týmu byli Caleb Martin s 22 a Gabe Vincent s 21 body.

2. kolo play off NBA: Východní konference - 2. zápas: New York - Miami 111:105, stav série 1:1. Západní konference - 1. zápas: Golden State - LA Lakers 112:117.