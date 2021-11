New York schválil otevření center, kde mohou lidé pod dozorem brát drogy

New York - Nejlidnatější americké město chystá otevření prvních dvou oficiálních zařízení, kde lidé budou moci pod dohledem trénovaného personálu a s čistými injekčními stříkačkami brát heroin a další omamné látky. Dvojice center pro bezpečnější vpichování drog dostala zelenou od vedení New Yorku ve snaze snížit počet případů předávkování. Oznámili to dnes starosta Bill de Blasio a šéf místního zdravotnictví.

Podle deníku The New York Times (NYT) by dvě centra zřízená na Manhattanu mohla začít fungovat už dnes. Dosud místa sloužila městskému programu pro výměnu injekčních stříkaček. V New Yorku již nějaký čas operuje několik neoficiálních klinik, kde mohou lidé brát drogy v bezpečnějších podmínkách, nová dvě zařízení by ale spravovalo město.

V centrech ve čtvrtích East Harlem a Washington Heights bude vyškolený personál poskytovat čisté stříkačky a v případě potřeby podávat lidem látku naloxon určenou pro případy předávkování, uvádí newyorští činitelé. Drogy město rozdávat nebude, pracovníci klinik mají naopak návštěvníky informovat o možnostech léčby závislosti. "Jsem hrdý, že ukazujeme městům v této zemi, že po desetiletích neúspěchů je možný rozumnější přístup," uvedl končící starosta de Blasio.

O otevření "center pro prevenci předávkování" se v New Yorku a některých dalších amerických městech mluvilo roky, uvádí agentura AP, zařízení tohoto druhu už fungují v Kanadě, Austrálii i v Evropě. "Jiná města včetně Filadelfie, San Franciska a Seattlu podnikla kroky směřující k vpichování pod dozorem, ovšem žádná centra zatím neotevřela, jen dál pokračují debaty o právních a morálních důsledcích povolení užívání nelegálních drog," doplňuje deník NYT.

Podle kritiků totiž tyto iniciativy ztělesňují selhání společnosti a v podstatě umožňují lidem škodit svému zdraví. Navíc americké federální právo zakazuje provozování míst pro užívání narkotik. V roce 2019 federální prokurátoři soudní cestou zablokovali zřízení centra pro bezpečné užívání drog ve Filadeflii, zastánce projektu pak minulý měsíc odmítl vyslyšet Nejvyšší soud Spojených států.

Snaha vytvářet útočiště pro uživatele drog představuje podle stoupenců efektivnější přístup k drogovým závislostem. Poukazují mimo jiné na riziko úmrtí na předávkování, kterých loni USA zaregistrovaly rekordní počet.

"Rok 2020 byl bohužel nejhorším rokem v záznamech o předávkováních, jak tady v New Yorku, tak v celé zemi. Každé čtyři hodiny někdo v New Yorku zemře na předávkování drogami," řekl newyorský zdravotnický komisař Dave Chokshi. Rozhodnutí schválit otevření dvou klinik podle něj vychází z "hlubokého přesvědčení a pocitu naléhavosti".