New York pohřbívá některé oběti covid-19 do hromadných hrobů

New York - Na internetu se objevily snímky a video pořízené z dronu, na nichž pracovníci v ochranných oblecích ukládají v New Yorku rakve do hromadných hrobů. Informoval o tom dnes zpravodajský web BBC. Americký stát New York má nyní více potvrzených případů nákazy koronavirem než jakákoli jednotlivá země na světě. Počet infikovaných podle tamních úřadů ve čtvrtek stoupl o 10.000 na 159.937 a 7000 lidí nemoci podlehlo. Hřbitov s hromadnými hroby se nachází na newyorském ostrově Hart, k poslednímu odpočinku tam jsou ukládána těla zemřelých, kteří neměli příbuzné či peníze na pohřeb.

Potvrzených případů koronaviru bylo dosud v USA zaznamenáno 462.000 a 16.500 lidí nemoci covid-19 podlehlo. Na světě se nákaza potvrdila u 1,6 milionu lidí a 95.000 lidí zemřelo.

Záběry z bezpilotního letounu zachycují hromadný hrob na ostrově Hart, který patří k newyorskému Bronxu. Místo je více než 150 let využíváno k hromadnému pohřbívání těl lidí, kteří neměli příbuzné nebo jejichž rodiny neměly peníze na uložení pozůstatků. Podle BBC je pravděpodobné, že mnoho z nově pohřbených patřilo k obětem koronaviru. Není však jasné, zda šlo o nemajetné lidi bez příbuzných. Zatímco minulý týden se na místě pohřbívalo jednou týdně, nyní je to podle úřadů pětkrát.

Mrtvé na ostrově Hart většinou pohřbívají trestanci z vězeňského komplexu na ostrově Rikers, kde se nachází hlavní vězení města New York. Kvůli nárůstu mrtvých ale práci nyní převzali lidé najatí zvenku. Starosta New Yorku Bill de Blasio dříve v tomto týdnu naznačil, že než krize pomine, možná bude nutné vykonávat "dočasné pohřby". "Historicky jsme k tomu využívali Hart Island," uvedl.

Přední expert týmu Bílého domu pro boj s koronavirem Anthony Fauci ve čtvrtek v rozhovoru s televizí NBC uvedl, že počet obětí koronaviru v USA bude podle odhadů činit asi 60.000. Ještě koncem března přitom předpovídal, že by na koronavirus mohlo zemřít 100.000-200.000 Američanů.

Předpověď 60.000 mrtvých se blíží oficiálnímu odhadu horní hranice počtu úmrtí na chřipku v USA od října 2019 do března letošního roku. Viceprezident Mike Pence ale ve čtvrtek zdůraznil, že covid-19 je asi třikrát nakažlivější než chřipka.

Původně Bílý dům uváděl, že bez jakýkoliv opatření k zastavení šíření by koronavirus mohl připravit o život až 2,2 milionu Američanů. Od té doby bylo ve 42 amerických státech zavedeno přísné omezení pohybu a uzavřeny byly podniky, které nezajišťují klíčové zboží.

Podle čtvrtečních údajů o podporu v nezaměstnanosti požádalo přes šest milionů lidí, už druhý týden v kuse. Počet Američanů bez práce za uplynulé tři týdny stoupl na 16,8 milionu.

V Chicagu byl zakázán prodej alkoholu po 21:00 hodině místního času s cílem zabránit opakovanému porušování zákazu shromažďování. Opatření má platit do 30.dubna. Černoši v Chicagu podle údajů z tohoto týdne tvoří více než polovinu nakažených a 70 procent mrtvých.

Údaje z Louisiany, Mississippi, Michiganu, Wisconsinu a New Yorku také ukazují, že koronavirus dopadá více na černošské obyvatelstvo. Někdejší viceprezident Joe Biden, který má na dosah nominaci demokratů na prezidentského kandidáta, ve čtvrtek vyzval Bílý dům, aby zveřejnil detailní informace o dopadu pandemie na etnické menšiny. Uvedl také, že vyšší počty obětí mezi těmito skupinami poukazují na nerovnost a dopad "strukturálního rasismu".