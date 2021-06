New York odstraní sochu prezidenta Roosevelta před muzeem, je prý diskriminační

Socha někdejšího amerického prezidenta Theodora Roosevelta před vchodem Amerického přírodovědného muzea v New Yorku.

New York - Socha někdejšího amerického prezidenta Theodora Roosevelta před vchodem Amerického přírodovědného muzea v New Yorku bude odstraněna. O uměleckém díle se debatovalo několik let, podle kritiků je symbolem koloniální poroby a rasové diskriminace. Vedle jezdecké sochy stojí po obou stranách koně černoch a indián.

Odstranění pomníku v pondělí jednomyslně odhlasovala newyorská plánovací komise. Podle listu The New York Times bude socha předána instituci, která spravuje Rooseveltův odkaz.

Bronzové dílo stojí před západním vchodem do muzea u Centrálního parku od roku 1940. Výhrady k ní zesílily v minulých letech a ještě se znásobily po loňské smrti černocha George Floyda při policejním zákroku. Vzplály po ní protesty po celých USA i v řadě dalších zemí světa.

Zástupci muzea navrhli přemístění památníku loni v červnu. Muzeum je v budově, kterou vlastní město New York, a pro odstranění "problematické sochy" se vyslovil i starosta Bill de Blasio.

Sam Biederman z newyorského úřadu správy parků na pondělní schůzi řekl, že i když socha nebyla vytvořená se zlým úmyslem, zapadá svým vzhledem do "tematického rámce kolonizace a rasismu".

Republikán Theodore Roosevelt byl prezidentem v letech 1901 až 1909. Jak napsala agentura AP, byl jedním z prvních ochránců přírody a jeho otec patřil k zakladatelům přírodovědného muzea.