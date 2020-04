New York hlásí 779 nových úmrtí, obětí má už 6268

Washington - V americkém státě New York za posledních 24 hodin narostl počet lidí, kteří zemřeli na nemoc covid-19 o 779, což je denní rekord. V úterý tento nárůst činil 731. Dosud koronaviru ve státě New York podlehlo 6268 lidí, což mnohonásobně převyšuje více než 2700 obětí útoků z 11. září 2001. Nově potvrzených případů nákazy koronavirem je v New Yorku 8327, stát má celkem 122.031 nemocných. Oznámil to dnes guvernér státu Andrew Cuomo.

Křivka nově nakažených se podle něj patrně zplošťuje, ale vše bude záležet na dodržování omezení pohybu. Za oběti nemoci budou ve státě spuštěny vlajky na půl žerdi.

Podle Univerzity Johnse Hopkinse bylo v USA dosud potvrzeno už přes 400.000 případů nákazy koronavirem a téměř 13.000 mrtvých.

Guvernér New Yorku Cuomo uvedl, že přísná omezení v podobě uzavření škol a podniků a nařízení bezpečných rozestupů mezi lidmi přináší výsledky. Křivka nově nakažených se podle něj zplošťuje, ale to neznamená, že nastal čas polevit. Počty mrtvých bohužel podle Cuoma mohou v následujících dnech ještě dále narůstat, jelikož umírají lidé, kteří byli na ventilátory napojeni delší dobu a jejichž stav se nezlepšil. "Koronavirus zabíjí zranitelné osoby a tomu nemůžeme zabránit," uvedl Cuomo a dodal, že zdravotníci podle něj zachránili životy tam, kde to bylo možné. Ve státě muselo být hospitalizováno dalších 586 lidí, 7. dubna to bylo 656. Guvernér také poděkoval prezidentovi Donaldu Trumpovi za rychlou akci na pomoc New Yorku.

Cuomo též oznámil, že nechal zdvojnásobit pokutu za porušování opatření společenských rozestupů, a to na 1000 dolarů (téměř 25.000 Kč). Platnost stávajících opatření včetně zavření škol a obchodů, které neprodávají klíčové zboží, jako například potraviny, byla prodloužena do 29. dubna.

Guvernér také srovnal současnou pandemii ve státě se španělskou chřipkou v roce 1918, která v New Yorku dosáhla vrcholu až po šesti měsících.