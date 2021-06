New York bude mladým lidem bez domova dávat měsíční příspěvek

New York - Nejlidnatější americké město New York chystá pilotní program, v jehož rámci bude čtyřiceti mladým lidem bez domova vyplácet 1250 dolarů měsíčně (27.000 Kč) po dobu až dvou let, aby jim pomohlo znovu získat stabilní bydliště. Vychází přitom z průzkumu Chicagské univerzity, podle nějž podobně nabyté finance lidé bez domova obvykle neutratí za alkohol ani drogy a výsledkem nebývá ani slabší pracovní morálka, napsal list The Guardian.

Podle studie institutu Chapin Hall při Chicagské univerzitě z roku 2018 strávil každý desátý Američan ve věku 18 až 25 let alespoň jednu noc na ulici, v nouzové ubytovně, utekl z domova, rodiče jej vyhodili, nebo alespoň musel přespávat na gauči u známých.

"Poskytnutí přímé finanční pomoci a podpory mladým lidem je možností, jak jim dát příležitost učinit vlastní investice do jejich úspěchu a zároveň pomoci vyvážit rasové nerovnosti, které jsou odkazem minulých nespravedlností," řekl Matthew Morton z institutu Chapel Hill. Podle něj se program zaměří hlavně na příslušníky etnických a sexuálních menšin.

Newyorský starosta Bill de Blasio prohlásil, že program bude "vzpruhou pro mladé lidi a posílí náš závazek ukončit bezdomovectví u mladých lidí jednou provždy".

Podle výzkumu Chapin Hill se v roce 2017 ocitl alespoň dočasně na ulici každý třicátý Američan ve věku 13 až 17 let. Míra bezdomovectví ve venkovských oblastech se přitom výrazně neliší od velkých měst. Většímu riziku bezdomovectví pak čelí černoši, lidé latinskoamerického původu nebo příslušníci sexuálních menšin. Roli hraje i vzdělání, nepoměrně více mladých lidí bez domova totiž nedokončilo střední školu.

"Každý den bez stabilního bydliště a s tím spojený stres představuje promarněnou příležitost podpořit zdravý rozvoj a přechod do produktivní dospělosti," uvádí studie Chapin Hill.